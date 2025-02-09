“У нас есть “бусифицированные”: военный честно высказался о мобилизации в Украине

Главный сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк рассказал, что в их бригаде есть "бусифицированные" мобилизованные.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин он отметил, что 90% их личного состава – это гражданские.

“Которые до полномасштабного вторжения не имели не только никакого боевого опыта, а вообще никакой связи с армией. И люди с которыми вы встречались – это все гражданские, но они настолько стали профессионалами, что я как военный, служащий с 2008 года, мне в 1000% спокойнее с ними, чем с теми военными кадрами, которые мы готовили к полномасштабной войне. Война – это наука как математика, алгебра, физика, химия. И здесь уже все зависит от человека, готов ли он развиваться и быть профессионалом, готов ли просто одеть форму, погоны и говорить, что он военный, но не делать ни одного шага на встречу профессионализма”, – говорит военный.

Он рассказал, что не любит и старается не использовать слово "добровольцы".

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“У нас есть законодательная база, которая говорит нам о том, что каждый гражданин обязан защищать свою родину. Поэтому доброволец – это тоже нарратив и очень многое используется в каком-то, для меня, по крайней мере, непонятном ключе. То есть доброволец – это кто? Кто сам пришел, мобилизовавшийся контрактник – это тоже добровольно можно прийти и мобилизоваться. Потому я его стараюсь не использовать. Я считаю, что все наши ребята, которые служат в нашей бригаде – это те, кто не испугался выполнить свой военный долг”, – рассказал Игорь Руляк.

По его словам, неважно, в каком статусе находится боец – мобилизованный он, профессиональный военный или контрактник.

“И даже есть у нас такие люди, кого “бусифицировали”, но через месяц с ним можно говорить уже на равных. И как он исполнился, как он открыл для себя, что такое реально армия, что такое братство. Я тоже считаю, что это одно из крутых достижений нашей бригады. Человек боится по незнанию и здесь любому человеку пытаются открыть глаза на мир, на происходящее на войну и что можно со всеми страхами справиться”, – говорит военный.

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