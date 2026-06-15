"У нас есть единственный шанс остановить обстрелы Украины": Жданов описал сценарий и назвал возможную дату новой атаки

Олег Жданов / © ТСН

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Массированная российская атака на Киев в ночь на 15 июня была направлена, в частности, на уничтожение объектов государственного и мирового значения с целью создания соответствующей медийной картинки, для запугивания других стран — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Россия закладывает в свои удары как минимум 50% информационной войны, информационной составляющей. Они претендуют на нашу историю, на историю Киевской Руси. Одним из фундаментов последней является Киево-Печерская Лавра. Кроме того, как известно, варвары нанесли удар по киностудии имени Александра Довженко. Она — одна из крупнейших в Европе. Россия пытается лишить нас истории и демонстрирует, что для них нет преград», — говорит Жданов.

По его мнению, фотографии горящего Киева могут использоваться Россией для запугивания Европы.

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«Рассчитывая на то, что в Германии могут задуматься над тем, мол, если прилетит по Кельнскому собору, рассчитывая на то, что могут задуматься, если прилетит по Венскому собору», — говорит эксперт.

По его предположениям, российские оккупанты могут продолжить наносить удары по культурному наследию Украины.

«К сожалению, думаю, что удары продолжатся. У нас есть единственный шанс остановить такие варварские обстрелы — это ответный удар. И ответный удар не по нефтеперерабатывающим заводам, нет. Удар по Киево-Печерской Лавре и по Художественному арсеналу полностью развязывает нам руки. Если бы у нас была баллистика, то Мавзолей в Москве должен был бы быть вывернут наизнанку», — предполагает Жданов.

Россия атаковала Киево-Печерскую Лавру / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Война в Украине: как «Шахед» прорвался к Лавре

На этот вопрос Олег Жданов высказал следующее личное мнение: «Произошла перегрузка ПВО. Я следил за ситуацией в режиме онлайн. Воздушные цели пытались проникнуть в Киев с трёх направлений».

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По его словам, немало вражеских воздушных целей было сбито благодаря поступлению очередной партии боеприпасов для ПВО от партнеров Украины.

«Ситуация могла быть гораздо хуже. Когда воздушный бой происходит фактически над городом, то уберечь всё невозможно», — говорит он.

Когда может произойти следующая массированная атака: прогноз

«Я считаю, что у россиян есть возможность раз в неделю совершать такие обстрелы. На мой взгляд, этот удар, который произошел, был отложен до этого момента. Отложен из-за дня рождения Трампа. Путин подождал, чтобы не раздражать Трампа, и нанес удар. Кроме того, россияне часто придерживаются такой схемы: в ночь с субботы на воскресенье или с воскресенья на понедельник. Есть еще такая дата, как 22 июня. Россияне считают, что борются с нацизмом, поэтому вполне вероятно, что ночь этого числа может стать для нас адской», — предполагает Жданов.

Кроме того, он отмечает, что массированная атака в некоторой степени повторила тактику предыдущего удара.

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«Они не меняли маршруты для пролета ракет и „Шахедов“. Но говорить о том, что они еще раз повторят эти маршруты — это риск», — высказывает свое мнение Жданов.

Массированная атака на Украину: количество ракет растет

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 15 июня российские оккупанты задействовали для атаки нескольких городов 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. Хотя под основным ударом оказался Киев, атакованными также были Днепр и Харьков.

«Россияне наращивают производство ракет. Раньше «Цирконы» применялись очень редко. В основном — по Одессе. Теперь эти ракеты занимают все большую долю в общем перечне ракет, которыми обстреливают Украину. Такие ракеты трудно сбивать — уничтожить их может Patriot и на конечных участках траектории», — резюмирует Жданов.

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