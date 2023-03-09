"У нас нет другого выбора": протесты будут продолжаться, пока Грузия не возьмет европейский курс

Митингующие заявили о своей готовности не расходиться домой даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства.

Протест, заставивший власть на шаг отступить. Несмотря на более ста тридцати задержанных за два дня протеста, грузины в Тбилиси заставили партию власти отозвать возмутивший общество закон об иноагентах. Однако точку на этом протестующие не ставят – уже раздаются призывы собраться вечером в 19.00 по местному времени – чтобы отпраздновать победу и продемонстрировать властям, что уклоняться от европейского вектора – недопустимо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Традиционный для 8 марта женский марш превращается в сплоченную колонну антироссийского протеста. После жесткого ночного разгона демонстратов накануне в Тбилиси – как и в Киеве в 2013 году – на улицы выходит еще больше людей.

"Мы протестуем против правительства, которое является российской марионеткой. Мы хотим единства, хотим, чтобы все проснулись от летаргического сна, в который нас загнало это правительство", — говорят активисты.

С плакатами "Мы — Европа" к протесту присоединяются и журналисты, потому что закон об иноагентах, принятый в первом чтении, это, прежде всего, закон против оппозиционной прессы. Людей всех возрастов и специальностей объединяет категорический отказ становиться таким, как россияне. Ради этого, утверждают собравшиеся под парламентом, они готовы на все.

"Я вижу, что в глазах у молодежи больше нет страха. Со страхом они разобрались вчера. Мы говорим родственникам, всем, целому миру: мы больше не боимся. Мы не можем позволить своей стране стать пророссийской. У нас нет другого выбора. Или демократическая Грузия, или не станет Грузии вообще", — сказал Вахтанг Берикашвили.

Украинский гимн и флаг для грузин сейчас становятся таким же символом, как и европейский. Россию посылают по направлению, которое еще год назад указали украинские пограничники.

Киев это слышит и реагирует. Министерство иностранных дел Украины еще накануне выразило солидарность с грузинским народом. Вспомнил о грузинах в вечернем обращении и президент Владимир Зеленский.

"Я хочу поблагодарить всех, кто на днях на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси, это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии", — сказал президент.

Еще неизвестно, под каким названием этот протест войдет в историю, но первая собственная икона у него уже есть. Видео этой женщины еще 8 марта облетело мировые телеканалы. Под ледяным потоком из водомета она выстояла. И ее сразу же поддержали. Ибо флаг должен был держаться.

Этой ночью примеру женщины с европейским флагом следуют другие. Молодежь танцует в ответ на попытки применить против них акустическое оружие. На щиты силовикам клеят сердца и флаги, украинское и грузинское. Но чем ближе к ночи – тем агрессивнее становится полиция.

Демонстранты требуют отпустить всех арестованных и отозвать закон.

"Все, что делает режим Иванишвили, правящая партия – это категорически против воли грузин. А если правящая партия противостоит целому народу – победа близка", — заявила Ника Мелия, глава партии "Единое национальное движение".

Задержания становятся все более жесткими, у силовиков летят коктейли с горючей смесью. Переворачивают и поджигают полицейскую машину.

Здесь, как и в украинской революции достоинства, нет четких лидеров. Политики со студентами соберутся совещаться в 11 утра по местному времени: о том, как протестовать дальше. Сегодня они ждали большого подкрепления из областей. Вдруг правящая партия "Грузинская мечта", которую уже давно прозвали "Русской мечтой", заявляет, что отзывает законопроект. И собирается объяснять его целесообразность разным слоям общества.

Украинские флаги и лозунги: как грузины противостоят попытке сделать из них россиян