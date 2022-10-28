"У нас нет вариантов": военный эксперт о том, какой станет война после новой речи Путина

На 9-м месяце войны оккупанты переходят в глухую оборону, но вместе с тем продолжают накапливать силы. После вчерашней речи Путина боевые действия продолжатся, хотя у противника уже нет уверенности в стратегическом положении.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник, проанализировав очередное выступление Путина.

"Общий генеральный посыл – они воюют не с Украиной, а с Америкой, с коллективным западом. Они готовы начинать какой-то диалог, чтобы найти взаимопонимание в процессах безопасности, — говорит Черник. — Что это значит? Стратегически они поняли, что в Украине они проигрывают, что с Украиной за стол переговоров они не сядут. Они понимают, что единственный способ искать потенциальных переговоров – это пытаться привлечь главных мировых игроков. Смогут ли? На мой взгляд – нет. По крайней мере, не сейчас".

На вопрос о том, чего ждать Украине после вчерашнего выступления Путина, Черник ответил так::

"Чего ждать? Боевые действия и снова боевые действия. Никоим образом в нашем измерении расстановка не изменится. Пока нам разрешает погода, пока нет дождей – противника нужно вытеснять максимально с наших территорий. Они переходят в глухую оборону, хотя начали скапливать силы и средства. Контрнаступательные действия вполне вероятны, – уверен эксперт. – Путь к миру лежит через силу. У нас нет вариантов. Они перешли все возможные черные риски, они в ловушке, они это осознали и пытаются найти из нее выход. Так нужно понимать вчерашнюю речь. У Путина нет уверенности в его стратегическом положении. Я бы не поднимал планку до того, что он психологически сломлен и что все заканчивается, но есть процесс осознания того, что они находятся в тяжелом положении".

Комментируя с военной точки слова Путина о "самом опасном предстоящем десятилетии", Петр Черник ответил так: "Они очень хорошо осознают, что, если потерпят классическое военное поражение, Россия входит в зону турбулентности, которую невозможно спрогнозировать. Или может быть посыл, что готовятся к северокорейскому варианту полностью опускать "железный занавес", так, как было во времена Сталина. Нам более выгоден распад, чем "железный занавес". Если это государство сохраняется, то мы не выдыхаем, кто бы там ни стал президентом".

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