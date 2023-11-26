"У нас один враг": боевая медик рассказала об иностранцах, воюющих за Украину и их мотивацию

Боевая медик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасия Муцей рассказала об иностранных гражданах, воюющих за Украину.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Туришин.

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По ее словам, в составе Интернационального легиона есть люди почти из всех стран.

"Какую страну не назвать – такие люди у нас были. Иностранцы могут разрывать контракт и возвращаться домой на время, но если ты здесь пробыл больше месяца и сдружился – ты всегда вернешься. Все возвращаются – говорят, что им не хватает той жилки, когда ты борешься за свободу", — рассказала медик.

Как отметила Анастасия Муцей, сначала она попала в медицинскую роту, там в основном воюют украинцы. Там был один иностранец и девушка Кэти из Грузии. Сейчас девушки вместе служат в боевой роте.

"Когда я перешла в боевую роту, я не понимала английского языка. Помню первые боевые – я просто молилась, со мной пошел мой командир Михел из польской армии, он немного говорил по-русски", — вспомнила медик.

Она также отметила, что на войне есть разные группы иностранцев – есть те, кто приезжает для заработка.

"Это те страны, для которых 100 тысяч, которые ты получаешь на боевых – это много. Но у меня во роте никогда не было, чтобы кто-то говорил – я приехал сюда зарабатывать деньги. Польша, Финляндия – у нас очень много. Наш взвод – одни финны. У них очень смешной английский язык, но понятный. Также есть Америка, Канада. У всех одна мотивация — против России. Не могу сказать, что за Украину — больше против России. У нас один враг, и они понимают, что они — следующие, если мы проигрываем эту войну. Грузия — очень много, у них еще с 2008 года это месть. Мне кажется, очень много людей, особенно из Америки, из Британии, до полномасштабной войны даже не знали, что такое Украина", — рассказала Анастасия.

Она также добавила, что есть случаи, когда иностранцы не выдерживают и возвращаются домой.

"Это очень частая практика. Приезжают новенькие, только прошедшие подготовку. Потом приезжают к нам. Все расставляют по местам, первые боевые. После первых боевых, если человек остается, то он будет здесь. Очень много уходят, потому что не рассчитывают на ту войну, которая у нас есть", — резюмировала Анастасия Муцей.

Напомним, боевая медик Анастасия Муцей высказалась о мужчинах, сбежавших за границу и уклоняющихся от службы.

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