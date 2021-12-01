"У нас появилось два корабля": Зеленский рассказал о восстановлении научного флота Украины

"У нас появилось два корабля": Зеленский рассказал о восстановлении научного флота Украины

Переданное Украине судно "Борис Александров" будет выполнять научные и экологические исследования Черного моря.

В Украине будет восстановлен научный флот государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря.

"Впервые мы восстанавливаем научный флот нашего государства. Последний рейс украинского научного судна в мировом океане состоялся 20 лет назад, а в Черном море 10 лет назад. В этом году у нас появилось два корабля. Мало, но они появились. Судно" Борис Александров" (передано Бельгией украинским ученым. — Ред.), которое будет выполнять научные, экологические исследования Черного моря и ледокол "Ноосфера" (передано Британией. — Ред.) для исследования Мирового океана, а также наших экспедиций к украинской станции "Академик Вернадский "в Антарктиде", — сказал президент.