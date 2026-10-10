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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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"У нас здесь прилет и свадьба": киевляне Людмила и Леонид поженились после обстрела их дома

Людмила и Леонид из Киева сыграли свадьбу, несмотря на то, что за несколько часов до церемонии российская ракета попала в их дом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Гущик Елена Гущик
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Леонид и Людмила

Леонид и Людмила

Киевляне Людмила и Леонид не отменили свадьбу, несмотря на то, что их дом пострадал накануне торжества. Пара решила, несмотря на трудности, всё же создать семью.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Гущик.

Разрушенное жилье и постоянные наводнения

Чтобы начать разговор, Леонид снимает фанеру с окон. Без этого в квартире слишком темно.

«Осторожно, смотрите под ноги — здесь могут быть осколки», — предупреждает хозяин.

Вокруг разбросано стекло, а стены пропитаны влагой. На окне видны последствия дождя — просто всё течёт в дом.

Супруги живут на верхнем этаже. Крыша дома была снесена взрывной волной во время одного из российских обстрелов. И пока её не перекрыли, каждый дождь только ещё сильнее разрушает квартиру.

«Стена треснула от окна, а дальше — туда тоже прилетел осколок, который отскочил в люстру и в наклонные поверхности. В том месте стоял диван, и осколок застрял рядом с ребенком в кровати, не долетел всего 10 сантиметров. Пробил шкаф, остановился в полотенце, ему не хватило кислорода, и он погас», — показывает повреждения Леонид.

Их дома и соседние дома страдают от обстрелов не в первый раз.

«Первый раз был в мае этого года, когда прилетела ракета. Но она просто не взорвалась. Во второй раз — в соседнем доме пострадали чуть сильнее: балконные двери были разбиты, пробиты осколками. Слава Богу, тогда мы уцелели. И вот третий раз — третий стал самым серьёзным для всех нас», — рассказывает мужчина.

Ночной прилет за несколько часов до праздника

Но именно третий, последний раз им особенно запомнился, ведь они были дома и за несколько часов до прилета завершили последние приготовления к свадьбе.

«И вечером 7-го числа мы вздохнули с облегчением: всё готово. Было ощущение, что что-то может пойти не так, но не настолько… И проснулись в 3 часа ночи от взрыва», — вспоминают молодожёны.

Леонид, Людмила и двое детей — все спали. Они проснулись от тревоги, и почти сразу раздался взрыв.

«Я помню, что вокруг была пыль, стекло, машины ревели, горело здание напротив. Быстро хватаешь детей, берешь то, что было под рукой, одеваешься и выбегаешь в мгновение ока. Слава Богу, что нам хватило времени выйти из дома и добежать до парковки», — рассказывает Людмила.

Едва они спустились — раздался второй взрыв, в результате которого в соседнем доме оказались десятки пострадавших.

«Когда мы вышли из бомбоубежища — солнце уже взошло. И ты благодаришь Бога за то, что увидел это солнце. Ведь некоторые его не увидели. Все. И ты понимаешь, что нужно жить дальше», — говорит женщина.

Одежда, изрезанная осколками, и резонанс в сети

Откладывать свадьбу не стали. Сборы проходили под звуки разбитого стекла и в совершенно разгромленной квартире. Утренние сборы молодоженов сняли журналисты, приехавшие запечатлеть последствия нападения россиян.

«Встретили Леонида и попросили рассказать в двух словах, что произошло. Но он ответил: „У нас тут прилет и свадьба“. Они заинтересовались и провели с нами весь день. Это видео сейчас распространяется по всему интернету — где я вот так надеваю босоножки», — делится Людмила.

Женщина показывает свадебное платье, которое пострадало во время взрыва:

«Нашла — оно просто всякое разорвано. Когда прилетело, намотало на камень и разорвало. Но что поделать»

Их познакомили друзья три года назад. У обоих есть дети от предыдущих браков. Как говорит Людмила, сначала они просто дружили, потом начали встречаться, и Леонид сделал предложение. Но пришлось ждать четыре месяца, пока он вернётся с позиций — с Покровского направления его отпустили на свадьбу.

В день праздника тревоги почти не прекращались, но они всё же дождались своей церемонии.

Сейчас супруги ждут комиссию, которая должна решить, подлежит ли поврежденная стена ремонту. И только после этого они смогут приступить к восстановительным работам.

«Нам нужно отремонтировать крышу, потому что что бы мы ни начали делать — всё будет залито водой. Окна — как позволит финансовая возможность. Мы уже подали заявку на программу „еВосстановление“, но комиссия к нам ещё не приезжала», — объясняет семья.

Супруги признают: до зимы с ремонтом вряд ли справятся. Пока что они живут у друзей и перевозят вещи, которые удалось спасти. Медовый месяц получился совсем не таким, как планировалось, но главное — они вместе и живы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев парализован КОЛАПСОМ! Новые переговоры в США с Украиной! | ТСН 20:00 9 октября

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