"У наших родных нет праздников": как воины ВСУ встречают на фронте Новый год и что они говорят о гуляниях

Артиллеристы 43-й механизированной бригады, ныне избивающие врага на Купянском направлении, показали свои праздничные блиндажи. Украсили их огоньками и самодельными гирляндами. Волонтеры им привезли еще и праздничные атрибуты. Все, чтобы поднять настроение бойцам.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Воины ВСУ говорят, что настроение у них не новогоднее

Свое временное жилье ребята украсили огоньками. На входе – собственноручно сделана гирлянда. Также воины украсили блиндаж игрушками, привезенными ТСН от детей из Павлограда.

Виталий пошел в военкомат сам в начале войны. Сейчас дома его ждет жена и дочь. Боец только что вернулся из отпуска.

Виталий

"Елку будем наряжать, когда уже война закончится. Тогда будем праздновать", - говорит Виталий.

А пока обходятся только гирляндами в блиндажах, но праздники с семьей никак не заменят. Настроение из-за этого совсем не новогоднее.

"Когда вернемся к родным - тогда настроение будет новогоднее", - говорят бойцы.

Сергей по кличке "Дед" с техникой, к сожалению, проводит времени больше чем с внуком. С этой самоходной артиллерийской установки ребята приближают для себя тот желанный Новый год, который будут встречать с семьей.

Артиллеристы 43-й бригады сейчас бьют врага на Купянском направлении. Здесь оккупанты штурмуют наши позиции бывает и по двадцать раз в сутки.

Техника ВСУ

"Для наших родных до сих пор 24.02.2022"

Они стреляют, а боевая медик Наталья всегда готова прийти на помощь. Здесь она спасла десятки бойцов.

Наталья

"Пулевых практически нет ранений. Потому, что мы арта. И как прилетает, так прилетает. И отрывает руки, ноги, головы. Мы постоянно ездим с музыкой. Даже когда идет эвакуация в салоне, все равно играет музыка. Для того, чтобы парень который ранен, чтобы он не чувствовал что здесь траур", - говорит она.

Медик желает только победы и встретить новый год с семьей - со своими дочерьми. Семья женщины уже второй год как отказалась от празднования. Пока мамы нет дома - елку никто не наряжает.

"Наши родные - для них нет праздника. Для них до сих пор 24.02.22. Для них до сих пор, как начало войны. И елку мы будем наряжать, когда будет победа. Сейчас мы не празднуем. Никакого праздника. Другие этого не понимают. У кого никто не воюет - те вообще ничего не понимают", - отмечает Наталья.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН за 1 января 2024 года | Новости Украины

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации и показали главную елку Украины.

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