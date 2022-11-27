У НАТО нет идеи, как закончить войну в Украине: отчет эксперта Тома Купера о ситуации на фронте

Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, опубликовал очередной отчет за 26 ноября.

ТСН.ua приводит перевод отчета Купера.

Всем привет!

Как мне начать этот обзор?

А, ну так: война – это ад. Вот почему всегда лучше – не начинать ничего.

…это было просто напоминание для тех, кто сетует, что я не написал ни одного из своих отчетов/итогов/обновлений за последние четыре дня.

И поскольку я уже на этом остановился, то добавлю немного расширенное свое предупреждение: все, что вы ниже прочтете, остается полностью на ваш страх и риск, а я не буду нести никакой ответственности за любой вред, причиненный вам логикой, мнениями, фактами – или сарказмом.

Стратегия

Через девять месяцев после начала этой войны становится ясно, какую колоссальную ошибку совершило НАТО, считая, что эта война рано или поздно развяжется сама по себе, и нет необходимости усиливать способность Украины защищаться и победить РФ, немедленно.

То есть начали понимать, что воевать ради прибыли, а не победы (как было в Афганистане, Ираке и нескольких других местах) – это ошибка.

В результате последней серии ракетного удара Суровикина украинская инфраструктура нанесла такой ущерб, что миллионы людей остались без света, воды и отопления — в течение нескольких дней, при температуре от 0 до -5°C.

По иронии, по крайней мере, с водой проблему можно решить: жители Киева, например, собирают для этого снег. Но как же с электричеством и теплом?

Прямая причина – очередной мощный удар крылатыми ракетами по украинской энергосистеме и другой инфраструктуре, нанесенный 23 ноября. По данным украинских источников, было задействовано до 10 бомбардировщиков Ту-95МС, выпустивших более 70 крылатых ракет. Более 50 последних были сбиты украинским ПВО, но отсальные обесточили почти всю Украину и большую часть соседней Молдовы.

Кроме того, от этой атаки не только вышли из строя электросети, водоснабжения и отопления, но и пострадали газодобывающие объекты Харьковской области. Неважно? Ну, а если вы не знаете, что Украина покрывает значительную часть своих потребностей в газе за счет собственной добычи, то да, конечно: "неважно"…

В общем, единственное, что Суровикин пока не нацелился, это огромные подземные хранилища газа на западе Украины.

Кроме немедленных непосредственных последствий, полное уничтожение украинской инфраструктуры будет иметь долгосрочные последствия для национальной экономики: она и так значительно сокращалась только из-за войны войны, но теперь сократится еще больше. Быстро распространяется безработица. Десятки больниц уничтожены или частично разрушены.

Между тем, "историей дня" стала статья, по которой КНР (Китайская Народная Республика) и США договорились: китайцы требовали от США не позволить Польше поставлять Украине МиГ-29 в обмен на то, что Путин и его пособники не используют ядерное оружие.

Хм… я только читаю о том, что Пекин очень обеспокоен 30-летними МиГ-29… Действительно, хотя для многих это звучит "совершенно правдоподобно", для меня это звучит как чушь. По крайней мере, я не совсем уверен, что это произошло именно так.

а) не уверен, что это хорошая идея – подвергаться китайским ультиматумам;

б) если правда, то "достаточно интересно" (если не сказать: стыдно) наблюдать, как наши славные политики уступают режиму КНР, но не поддаются идее дать Украине возможность одержать решающую и скорую победу в этой войне.

"Мы должны что-то делать"

Мы на Западе делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, не правда ли?

Еще одна тема из рубрики "надо что-то делать (только ни в коем случае не то, что действительно нужно, пожалуйста)": Шольц предложил развернуть одну из немецких ЗРК PAC-2/3 в восточной Польше. Должны защищать Польшу, поэтому Шольц и многие другие сейчас требуют, чтобы система, о которой идет речь, защищала также и часть неба над западной Украиной.

Но подождите, ситуация улучшается: во-первых, Меркель теперь настаивает, что российское вторжение в Украину "не было неожиданностью" (интересно, консультировалась ли она с директором BND (Bundesnachrichtendienst, федеральное разведывательное бюро Германии – Ред.) перед тем, как сделать эту заявление?), а во-вторых, даже если (или я должен сказать когда?) немцы развернут какие-либо ЗРК PAC-2/3 в Польше или доставят свои танки Leopard 2 в Украину, никто не сказал, что они будут пригодны для использование.

Как и подозревали несколько журналистов, так и оказалось: Министерство обороны Германии забыло доставить запчасти для нескольких Panzerhaubitze 2000, которые они направили в Украину, и это одна из главных причин, почему почти ни одна из них сейчас не в рабочем состоянии. Конечно, ответ Минобороны Германии таков: мы ничего об этом не знаем. Потому что каждый порядочный бюрократ знает, что если он достаточно глубоко засунет голову в песок, ничего страшного не произойдет.

Снова "война — это ад" — теперь и для немецких бюрократов...

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Но правительство Риши Сунака вырывается вперед и собирается спасти ситуацию. Пишут, что они планируют поставлять вертолеты Westland Sea King в Украину.

(вздыхает)

Я снова не знаю, с чего начать, но позвольте попробовать. Нет сомнений, что украинцы быстро научатся обслуживать и эксплуатировать этот тип: Sea King — это 50-летняя технология.

Но еще вопрос: о каком варианте идет речь? На фотографиях в этой статье изображен Sea King AEW.Mk 2. AEW означает "раннее предупреждение с воздуха". Как видно из этой "большой сумки, висящей сбоку вертолета", эта версия оснащена обзорным радаром Searchwater LAST и используется для предупреждения о приближении вражеских самолетов или крылатых ракет.

На первый взгляд это звучит вполне логично. Первое, о чем можно подумать, это то, что эти вертолеты помогут защищать Украину от дополнительных ударов российской авиации. Проблема: как и все вертолеты, Sea King AEW медленный – и он, несмотря на большой размер – и его легко обнаружить, когда его радар работает.

Кроме того, радиус действия РЛС Searchwater намного меньше, чем радиус действия ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Иными словами: пилоты-перехватчики РФ с удовольствием ударят по ним с безопасного расстояния.

Альтернативные идеи варьируются от Commando (используется для штурма) до ванильного Sea King HU.Mk 5s, который используется для транспортных и коммунальных целей. Думаю, последний вариант предоставят наиболее вероятно. Стоит отметить, что это одно из многих случайных решений, которые только добавляют проблем в вопросе поставок запчастей для Украины. С этой точки зрения решение Хорватии пожертвовать все свои 14 Ми-17 Украины (обратите внимание – Ми-17, без Ми-8, и это в обмен на излишки Sikorsky UH-60 из США) имело смысл. Единственным сюрпризом в этом случае является то, как знаменитый президент Хорватии (и главнокомандующий вооруженными силами) Зоран Миланович не испортил эту идею очередным своим смелым вмешательством…

В общем, подытоживая, можно сказать, что НАТО "продолжает вести эту войну" без плана. Без всякой идеи, как это закончить. Потому что, вы знаете, идея обеспечить Украину достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы защитить себя сразу, а затем достаточным количеством тяжелого оружия, чтобы выгнать путинских захватчиков из страны, быстро прекратить войну, а значит, положить конец страданиям… Нет, это " совершенно невозможно": настолько, что никто на Западе никогда бы не подумал об этом.

Воздушная война

Российская авиация совершает около 150 вылетов в день, однако в последнее время удары по наземным целям стали редкостью – главным образом из-за плохой погоды. И вы знаете, все это крылатое "чудо-оружие" не так уж хорошо воюет, когда плохая погода, а тут еще и их экипажи сейчас имеют крайне плохую подготовку. Су-25 активно сбивают, как только они задержатся над линией фронта на несколько лишних секунд.

Украинская авиация сократится до десятка вылетов вертолетов в день. Что касается истребителей, то уже даже привычного числа в 12-16 ударных вылетов достичь не удается. Это также из-за плохой погоды, но и по другим причинам, о которых я напишу отдельно.

Еще один печальный факт в этой связи: выяснилось, что 11 ноября в Донецкой области украинские ВВС потеряли Ми-8 456-й бригады — вместе с экипажем, состоявшим из командира эскадрильи. Скорее всего, сбитый российскими МиГ-31 или Су-35С ракетой "воздух-воздух" большой дальности Р-37М.

Я пишу "скорее всего", потому что точной ситуации не знаю. Как всегда, украинцы о таком не говорят, а "вышестоящие органы" в Москве тоже молчат – они давно уничтожили всю авиацию ВСУ уже 14 или 15 раз. Тем временем, украинцы активно проникают за линию фронта и оттуда корректируют артиллерийские удары по российским ЗРК.

Другими словами: жизнь российских ЗРК сегодня действительно непростая. Мало того, что по их предполагаемым целям очень трудно попасть, но те "сатанистские ЛГБТ-киборги на наркотиках" с другой стороны не позволят им убежать, даже если они скрыты далеко за линией фронта.

Битва за Донбасс

Восточная Украина сегодня напоминает "море грязи". Падает снег, но почва еще не промерзла, поэтому грязь повсюду, от Сватового на севере, через Бахмут до Донецка и Угледара на юге. И это глубокая, липкая грязь, усложняющая любое движение. Кроме того, низкая облачность делает операции российских военных БПЛА почти невозможными, в свою очередь, обнажая все слабые стороны самого ядра российской военной силы: ее артиллерии.

Без БПЛА российским артиористам снова приходится "лезть на тот дуб, чтобы лучше рассмотреть цель". Более того, оказывается, за последние примерно 10 лет российские артиллерийские системы не имели особого развития… Где-то с тех пор, как Путин пришел к власти.

Район Сватового – без больших изменений.

Украинцы постепенно продвигаются – россияне пугаются, обстреливают всю территорию артиллерией, потом все повторяется снова. На самом деле новость недели, которая постепенно проступает в России, заключается в том, что ВСРФ потеряли Макеевку в бою против 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ примерно неделю назад. Сначала речь шла о том, что эту "катастрофу" повлекли за собой 11 перебежчиков, но впоследствии оказалось, что весь 1823-й батальон мобилизованных резервистов, приписанный к 150-й мотострелковой дивизии, отказался воевать и сбежал с поля боя.

"Плохо" — это не только тот факт, что весь батальон сбежал, его позиции были утрачены, а резервы бросили в бой, чтобы помешать полному прорыву линии фронта, а вот что: вопреки многочисленным украинским сообщениям, которые распространялись ранее, кажется, будто бы теперь россияне действительно вынуждены применять что-то вроде "заградотрядов" – чтобы остановить бегство войск первой линии. Теперь они действительно стреляют по беглецам и применяют подобные методы контроля своих войск.

Кстати, Макеевка была местом, где группа из 12 российских военных пыталась сдаться, затем один из них подошел сзади и открыл огонь по украинским военным, которые пытались захватить тех, кто пытался сдаться. Видео вызвало бесконечные дискуссии в Интернете (хотя ситуация была очевидной и абсолютно простой с самого начала). Но не переживайте: все фаны Путина знают: это было умышленное военное преступление "укронацистов".

Видимо, "военное преступление" – то, что украинцы защищаются от агрессии Путина, и не говоря об уничтожении еще двух российских БТГ в том столкновении.

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Бахмут. После нескольких дней перерыва Суровикин, верный Путину, на этой неделе продолжил тратить свое пушечное мясо на дополнительные, совершенно бессмысленные атаки.

Большая часть этого города в это время была полностью разрушена постоянными обстрелами и авиаударами; защитники держатся без особых проблем (действительно, в последнее время мы получаем все больше видео из этого района); но все большей проблемой является обеспечение оставшихся там гражданских лиц (включая до 300 детей), пищей, водой, электричеством и т.д.

Южнее российские штурмы к северу и югу от Авдеевки, а также в треугольнике Павловка-Угледар-Марьинка на прошлой неделе не прекращались. Сейчас нельзя сказать, кто контролирует Павловку.

Мне смешно читать комментарии, в которых российские военные "эксперты" сетуют на то, что небольшие группы украинских военных регулярно проникают через линию фронта ВСРФ. Вот уж эти украинцы: действуют с тактическим изяществом, избегают лобовых атак, проникают, пока не разрушат еще одну российскую позицию… Разве они не знают, что должны выстроиться в аккуратные ряды, открыто, а потом позволить россиянам легко убить их и проиграть эту войну за считанные дни.

Ранее военный эксперт объяснил, могут ли другие страны предоставлять Украине оружие неофициально.

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