"У наводчиков здесь остались связи": что известно о братьях, скорректировавших ракету по селу Гроза

По словам правоохранителей, один из них раньше работал в ГАИ Украины.

У наводчиков, братьев Мамонов, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября, остались связи на Харьковщине среди дальних родственников и знакомых.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали источники в правоохранительных органах.

"По нашей информации, сейчас братья Мамон находятся на территории Белгородской области России, куда они сбежали во время деоккупации Харьковщины. Но при этом мы не исключаем, что у них остались связи с дальними родственниками, проживающими здесь знакомыми", — сообщил нам источник в правоохранительных органах.

По данным украинских правоохранителей, об одном из братьев-наводчиков известно, что до войны он работал в ГАИ Харьковщины (Государственная автоинспекция в Украине существовала до ноября 2015 – ред.). После того, как россияне оккупировали часть Харьковщины, братья перешли на службу в так называемую "полицию" оккупантов.

Напомним, как ранее сообщала СБУ, накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора.

"По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. Для этого "втемную" привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины. Под предлогом дружественных разговоров и переписки в месенджере предатели выпытывали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона", — сообщала СБУ.

Ракетный удар по деревне Гроза: что известно

Как сообщалось, 5 октября россияне нанесли удар по селу Гроза Купянского района — это было самое массовое убийство мирных жителей на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села. В результате удара погибли более 50 человек.

СБУ установила, что навели российский "Искандер" на село двое местных жителей - братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации они перешли на сторону РФ, а после освобождения населенного пункта скрылись в стране-агрессоре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массовое убийство в Грозе: КТО НАВЕЛ российскую ракету, которая убила ПОЛ СЕЛА?!

Читайте также: