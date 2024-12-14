"Ребенок спал на досках и драном матрасе": откровенное интервью опекунши дочери старейшей роженицы Украины Подвербной

Официальная опекунша ребенка рассказала о том, как девочка училась пользоваться зубной щеткой в 13 лет и радовалась комфорту.

Стали известны подробности жизни черниговской 13-летней девочки Ани Подвербной, которая родилась в 2011 году у 65-летней Валентины Подвербной - старейшей роженицы Украин. Именно с тех пор имя и девочки и ее матери было на слуху.

Напомним, после того, как девушка-подросток в апреле прошлого года пожаловалась в соцсети на свою 78-летнюю мать, на то, что последняя якобы царапает, оскорбляет и не дает выполнять элементарные гигиенические процедуры, в квартиру Подвербных приехали правоохранители и соцслужбы, ребенок был изъят и направлен в реабилитационный центр. Впоследствии у девочки появилась опекунша, которую она, Аня, уже время от времени называет мамой.

ТСН.ua нашел и пообщался с этой женщиной. Ее зовут Елена Ятченко, ей 54 года, проживает она также в Чернигове, работает швеей.

Впервые она рассказала подробности, о которых раньше вообще не было известно.

Аня Подвербная со своей опекуншей Еленой Ятченко. Фото предоставлено Е.Ятченко.

Елена, как и когда Вы узнали о существовании этого ребенка, как познакомились с Аней?

Как и большинство людей в городе, я знала об истории этой семьи и неоднократно издалека видела Аню с мамой на улицах города. Меня беспокоила судьба этого ребенка, поскольку было видно невооруженным глазом, что Аня находится в непростых условиях, а мать ведет себя довольно странно. Я неоднократно видела, как Валентина Подвербная вместе с ребенком просила у людей деньги, фактически попрошайничала.

Аня обычно была одета не по погоде, а Подвербная ее постоянно одергивала и громко кричала на нее. В общем, Валентина вела себя преимущественно импульсивно и агрессивно. Все это меня возмущало и у меня было искреннее желание помочь этому ребенку. Поэтому, когда представился случай, и я встретила их на улице, я предложила Валентине свою помощь. Сначала она мне категорически отказала, но, когда я предложила деньги, она изменила свое мнение. С того момента я начала поддерживать Аню и помогала по мере своих возможностей и в зависимости от настроения Валентины Подвербной.

После какого события появилось желание стать для Ани новой семьей?

Когда мы начали общаться, мне удалось достичь определенного доверия со стороны Валентины, поэтому у меня была возможность взять Анины вещи для стирки, могла передать ей новую одежду, постельное белье, и другие необходимые для жизни человека вещи. Но так было не всегда. Иногда Валентина без причины отказывала.

Ее поведение было тяжело вложить в какую-нибудь логику, но я не теряла надежду и приходила с помощью на следующий день. Я видела страдания ребенка и мне очень хотелось ему помочь. Вообще сначала я не рассматривала вариант, что Аня будет жить со мной, но когда я глубже увидела их с Валентиной жизнь, у меня появилось желание спасти этого ребенка. Я слышала как Валентина обращалась к Ане, называя ее нецензурными словами, оскорбляя ее и унижая. Я пыталась поговорить с Подвербной, но все было бесполезно, она меня не слышала. Это заставило меня написать заявление в полицию.

Однажды мы шли по улице и Аня стала мне говорить, что она несчастна, что в ее жизни отсутствует хоть что-то хорошее. В тот момент я приняла для себя решение бороться за этого ребенка и принялась искать правильный путь.

Каким был первый день Ани в новом доме?

И я, и Аня ждали этого момента и, безусловно, мы обе радовались. Я готовилась к встрече и пыталась обустроить жилье таким образом, чтобы ребёнку было удобно и комфортно, а также уютно. Вспоминая те условия, в которых Аня жила раньше, я понимала, что ей нужно личное пространство. Она этого не имела рядом с Валентиной, потому что это категорически запрещалось.

Ребенок раньше спал на разломанных досках и изодранном старом матрасе, в полной антисанитарии. Наименьшее улучшение для нее было бы ощутимым, но я все же хотела большего. Я хотела, чтобы Аня почувствовала, что такое семья, что такое настоящее тепло дома. Потому я готовилась. Аня восприняла новый дом эмоционально. И мне очень приятно, что это были искренние эмоции радости.

Как Аня менялась в течение первого месяца на новом месте?

Да, Аня менялась и для меня это было очень заметно. Ребенок не был обучен элементарным вещам, она не знала как следить за собой, например, не умела правильно пользоваться зубной щеткой.

Полтора года тому назад Аня жаловалась на рваную одежду, сейчас существенно изменила гардероб. Фото предоставлено Е.Ятченко.

Валентина Пидвербная выбирала очень специфическое питание для ребенка и заставляла дочь есть макароны и хлеб. Поэтому ребенок в 12 лет весил 111 кг. За этот год мы навели порядок в вопросе питания и сегодня вес Ани составляет 72 кг. Она стала более спокойной, рассудительной, научилась контролировать свои эмоции. Она изменилась как снаружи, так и внутренне. Эти изменения еще продолжаются, но уже очень ощутимы результаты, которые вы также видите.

Аня Подвербная изменила прическу. Фото предоставлено Е.Ятченко.

Ходит ли Аня в школу? Что ей нравится больше всего изучать, а что не очень?

Да, Аня ходит в школу и учится в 8 классе. В новой школе есть такие же дети из приемных семей, даже в классе их трое. В этой школе у Ани появились друзья, а главное, что она ничем не отличается от других, она обычный ребенок. Ане нравится новый класс.

Ее любимые предметы – это история, география и украинская литература. Она читает много книг, очень любит читать. А еще она учится шить, вязать, но ловко плетет браслеты. В последнее время увлекается шашками.

Есть ли какие-нибудь страхи у Ани? Есть ли что-то, чего она опасается?

Аня боится возвращения к старой жизни. И это его очень волнует. Она понимает, что впереди должно состояться судебное разбирательство, которое определит дальнейшую судьбу. Она переживает и постоянно об этом говорит. Часто вспоминает о том, как ей было невыносимо раньше, будто убеждает меня, но я и сама знаю, через что прошел этот ребенок. Мы готовимся отстаивать свою позицию в суде, и я уверена, что суд примет правильное решение, которое будет в пользу ребенка.

В каких условиях сейчас живет девочка?

Мы проживаем в частном доме. Аня имеет свою комнату и все необходимые условия для проживания. Она имеет место для обучения и отдыха, а также комфортную кровать.

Возможно, ее комната могла бы быть еще лучше, но Аня довольна, у нее есть все необходимое, у нее есть дом.

О чем мечтает Аня?

Аня еще ребенок и как каждый ребенок имеет свои желания и мечты. Ждет подарки к Рождеству и сама готовит подарки для друзей, с которыми она познакомилась в приюте. Теперь мы вместе посещаем их.

Аня Подвербная в праздничной фотозоне. Фото предоставлено Е.Ятченко.

Девочка увлекается творчеством и с удовольствием фотографируется. Фото предоставлено Е.Ятченко

А еще ее мечта встретиться с супругой президента – Еленой Зеленской. Аня видела по телевидению передачу, где Елена Зеленская посетила интернат и с того момента она мечтает о встрече.

А еще молится за президента и его жену, а также о мире в Украине.

Как Аня относится к Валентине Подвербной, как часто желает с ней видеться?

Хотя Аня еще ребенок, но часто она мыслит как взрослый и мудрый человек.

Она с ужасом вспоминает прошлую жизнь, но не желает зла своей матери. Она переживает за нее и хочет, чтобы она изменилась. Ей больно видеть поведение матери. Когда мы встречаемся, Валентина ведет себя по-разному, может безосновательно кричать и ссориться, а в следующий раз вести себя приветливо, как ни в чём не бывало. Ее поведение непредсказуемо и для Ани это большой стресс. Аня может прервать встречу и уйти. Я пытаюсь ей объяснить, что поведение других людей не должно на нее влиять. Но пока для нас это сложная тема.



Просим спросить у Ани о том, что она чувствует, когда видит и общается с Валентиной Подвербной

Ане достаточно сложно. Когда мы встречаемся с Валентиной, Аня боится оставаться с ней наедине. И если мы находимся с ней в помещении, Аня просит чтобы дверь была открыта. Если дверь закрыть, у нее начинается паника и она требует, чтобы дверь немедленно открыли. Но, невзирая на все это, Аня любит свою маму и желает ей добра. Она хочет, чтобы мама была здорова.

Какое состояние здоровья у Ани сейчас? Известно, что были некоторые проблемы.

Да, это правда. За последний год мы навели порядок с этим вопросом. Аня прошла много обследований, мы пережили две плановые операции на глазах и значительно улучшили ее здоровье.

Аня Подвербная улучшает свое здоровье. Фото предоставлено Е.Ятченко.

Какие планы у Ани на следующий год и в долгосрочной перспективе. Кем она мечтает стать во взрослой жизни?

Планы по взрослой жизни меняются. Аня очень творческий ребенок. В этом году она пошла в музыкальную школу. Она играет на флейте и преподаватели ее хвалят. Может быть, она захочет связать свою жизнь с творчеством.

Аня Подвербная учится играть на флейте. Фото предоставлено Е.Ятченко.

Елена, расскажите о себе. Сколько вам лет, кем вы работаете?

Мне 54 года. Сейчас мы проживаем с Аней вдвоем. Я жена кандидата юридических наук, но к сожалению, мой муж умер из-за сердечного приступа и я осталась вдовой. Наш сын уже взрослый и живет в другом городе. Я работаю на частном предприятии швеей и я очень благодарна коллегам и руководству за понимание моей ситуации. У меня есть возможность работать по гибкому графику, это дает мне возможность уделять Ане больше времени, планировать наши путешествия и отдых.

Теперь я мама с ребенком и вся моя жизнь вращается вокруг Ани. Для меня это осознанный и взвешенный выбор и мое искреннее желание.

Какова Ваша мечта относительно Ани? Какой вы видите ее взрослой?



Мое единственное желание, чтобы она была счастливым человеком. Судьба была к ней долгое время недоброй. Верю, что теперь все изменилось. Аня очень способная, я убеждена, что она будет успешным человеком. И я не только верю в ее успехи, но и работаю, чтобы было именно так.

Аня Подвербная отдыхает вместе с Еленой Ятченко. Фото предоставлено Е.Ятченко.

Готова ли Аня называть Вас мамой? Или, может, уже называет так?

Аня называет меня иногда по имени, а иногда и мамой. Но когда обеспокоена, или волнуется, то исключительно мамой. Так ей поспокойнее. Меня этот вопрос не волнует, потому что на этом этапе у нас существует много действительно важных вопросов. И то, как она ко мне обращается, никак не влияет на мое отношение к ней. Я ее люблю и как родного ребенка.

Мы вместе готовимся к Рождеству и верим, что у нас все будет хорошо, а в Украине скоро наступит мир и покой.

Ранее сообщалось о том, что старейшая роженица Украины Подвербная объявила реванш за 13-летнюю дочь.

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