"У него было синее лицо и руки": на Хмельнитчине мужчину с собакой насмерть засыпало тоннами навоза из неуправляемой фуры

Откапывать мужчину пришлось спасателям.
Смертельная авария произошла на Хмельнитчине недалеко от Каменца-Подольского на дороге местного значения. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет.
О подробностях жуткой аварии 10 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Так, в момент, когда грузовик летел в кювет, по обочине с собакой прогуливался 50-летний мужчина. Он успел отскочить и не попасть под колеса неуправляемой фуры. Но из прицепа прямо на него высыпались тонны навоза.
Услышав сильный грохот, Людмила первой прибежала на дорогу. Именно ее забор и повредил прицеп опрокинутого грузовика.
Женщина рассказала, что на месте аварии увидела опрокинутую машину, а рядом суетился ошарашенный водитель, уверявший, что ехал осторожно. Утром, рассказывает женщина, как раз бушевала непогода.
Мужчина успел отбежать и не попасть под колеса неуправляемого грузовика, но из прицепа на него и на пса посыпались тонны навоза, похоронив заживо. Откапывать мужчину пришлось спасателям. Медики только констатировали смерть.
"У него было синее лицо, руки синие. Медики констатировали, что человек погиб", — рассказали спасатели.
На этой извилистой дороге, говорят местные, уже не в первый раз случаются аварии. Но люди до сих пор не гибли.
50-летнего погибшего уже похоронили. Мужчина жил один, раньше воевал на Востоке – рассказывают селяне.
Почему водитель не справился с управлением — из-за непогоды, невнимательности или поломки и был ли он трезв – все это выясняют правоохранители. 69-летнему водителю готовятся объявить подозрение. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
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