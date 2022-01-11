"У него было синее лицо и руки": на Хмельнитчине мужчину с собакой насмерть засыпало тоннами навоза из неуправляемой фуры

"У него было синее лицо и руки": на Хмельнитчине мужчину с собакой насмерть засыпало тоннами навоза из неуправляемой фуры

Откапывать мужчину пришлось спасателям.

Смертельная авария произошла на Хмельнитчине недалеко от Каменца-Подольского на дороге местного значения. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет.

О подробностях жуткой аварии 10 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, в момент, когда грузовик летел в кювет, по обочине с собакой прогуливался 50-летний мужчина. Он успел отскочить и не попасть под колеса неуправляемой фуры. Но из прицепа прямо на него высыпались тонны навоза.

Услышав сильный грохот, Людмила первой прибежала на дорогу. Именно ее забор и повредил прицеп опрокинутого грузовика.

Женщина рассказала, что на месте аварии увидела опрокинутую машину, а рядом суетился ошарашенный водитель, уверявший, что ехал осторожно. Утром, рассказывает женщина, как раз бушевала непогода.

Мужчина успел отбежать и не попасть под колеса неуправляемого грузовика, но из прицепа на него и на пса посыпались тонны навоза, похоронив заживо. Откапывать мужчину пришлось спасателям. Медики только констатировали смерть.

Возле Каменца-Подольского водитель грузовика не справился с управлением и влетел в кювет | Новости Украины

"У него было синее лицо, руки синие. Медики констатировали, что человек погиб", — рассказали спасатели.

На этой извилистой дороге, говорят местные, уже не в первый раз случаются аварии. Но люди до сих пор не гибли.

50-летнего погибшего уже похоронили. Мужчина жил один, раньше воевал на Востоке – рассказывают селяне.

Почему водитель не справился с управлением — из-за непогоды, невнимательности или поломки и был ли он трезв – все это выясняют правоохранители. 69-летнему водителю готовятся объявить подозрение. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

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