"У него есть талант и желание": любимая нападающего Довбика рассказала о жизни мужа за пределами поля

"У него есть талант и желание": любимая нападающего Довбика рассказала о жизни мужа за пределами поля

Футболист в браке уже год.

Футболист Артем Довбик — сенсация матча Евро-2020 между сборными Украины и Швеции. Именно этот футболист смог в последние минуты поединка протолкнуть победный мяч в ворота шведов и впервые в истории вывести сборную Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.

"Сніданок з 1+1" эксклюзивно пообщался с женой футболиста. Какие интересные подробности рассказала она об украинском нападающем.

Дома форвард сборной — это чуткий и внимательный муж. Артем Довбик и его жена Юлия в браке уже год. Хотя знакомы около 20 лет: "Сидели время за одной партой. Затем он у меня начал списывать и просила, чтобы его от меня отсадили".

Отношения Юля и Артем впервые попытались построить на первом курсе. "Мы тогда еще такие дети были: у каждого свои амбиции. Затем нас жизнь немножко развела: он поехал в Днепр — подписал контракт, а я поехала учиться в Киев", - рассказала она.

Так продолжалось около двух лет. Серьезные отношения начались, когда Юля была на третьем курсе. Признание Юля услышала полтора года назад на отдыхе в Доминиканской Республике — на берегу океана. Хотя Артем хотел признаться раньше.

Как ведет себя в семейных отношениях футболист Артем Довбик

Свадьба планировали трудно. Артем играл за датский клуб, Юля оставалась в Украине. Из-за пандемии человек не мог приехать к жене, а потому вся организация важного события в жизни пары происходила через Интернет. "Очень тяжелый был период", — вспоминает девушка.

Быть женой футболиста, говорит Юля, сложно. Впрочем, ради любимого, она готова идти на уступки. "Всегда смеюсь и говорю: я жена футболиста-декабриста. Талант, который у него есть, уверенность, желание, работа над собой — это приносит ему этот результат. Понимаешь, что ты готова в каких-то моментах пожертвовать своим личным амбициями ", — говорит она.

Артем всегда обращается за советом к любимой. "Я вообще ничего в футболе не понимаю, ничего не спрашивай. Я ничего не знаю в футболе, не буду комментировать. Он какую-то такую женскую энергетику, пожалуй, пытается от меня получить. У нас с ним в симбиозе это все и получается", — рассказала Юлия.

Последнюю же день жену форварда обвиняют приятными сообщениями с поздравлениями и словами поддержки. Первое, что сказал ей муж, когда позвонил после победного матча, было: "После таких моментов хочется играть в футбол".

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