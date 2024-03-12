"У них больше мотивации, чем у нас": командир отделения ВСУ об армии РФ и цели оккупантов

Командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский рассказал, что у россиян сейчас, вероятно, больше мотивации воевать, поскольку они хотят просто уничтожить Украину.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Дмитрий Гапчинский отметил, что у оккупантов много технического и человеческого ресурса. Цель РФ - это уничтожение украинцев и Украины.

"В первую ротацию для нас самое страшное было - это мины и сбросы с дронов. В этой ротации дронов было больше, чем мин. FPV-дронов очень много. В техническом плане они очень выросли - в количестве и качестве. Они тоже учатся, как и мы. Нельзя недооценивать врага, потому что у него кажется больше мотивации, как у нас. Их мотивация - нас уничтожить, а это - мощная энергия ненависти. Чтобы нас уничтожить - надо очень нас ненавидеть. У них много технического и человеческого ресурса. Как ни прискорбно - у них много всего. И нам трудно противостоять", - сказал военный.

Напомним, Зеленский назвал первую цель Путина в войне против Украины.

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