"У них были мечты": в Запорожье попрощались с семьей, которую убил российский "Шахед"

Семья Маленков / © ТСН

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В Запорожье попрощались с семьей Маленко, которая погибла в результате шахедной атаки в ночь на 22 марта. Во время массированного обстрела один из беспилотников россиян попал в частный дом, где были супруги и их 17-летняя дочь. Девушка и ее 41-летний отец - погибли на месте. За жизнь 38-летней матери 10 часов боролись врачи - впрочем, тщетно.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

21-летняя Вика - единственная, кто выжил в семье в день российского удара.

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«Я хотела в пятницу приехать, но с работы пришла - устала и не приехала. Первый позвонил мой крестный. Говорит - прилетело в мои дома», - говорит дочь и сестра погибших Виктория Маленко.

Виктория Маленко / © ТСН

Телефон погибшей сестры она нашла на руинах дома. Теперь просматривает каждое фото - это все, что осталось на память о семье. Папе Роману теперь навсегда 41. Маме Ольге - 38. Ульяне - исполнилось 17 за несколько дней до гибели.

«Я не представляю, что они чувствовали в этот момент, какой звук они слышали, о чем они думали», - говорит Виктория.

В ночь на 22 марта россияне запустили по Запорожью более десятка беспилотников. Один попал в дом Маленко. Папу с младшей дочерью убило на месте. За жизнь мамы боролись медики, впрочем она умерла в больнице.

Дом семьи / © ТСН

Попрощаться с ними сегодня съехались байкеры Запорожья. При жизни Ульяна, кроме учебы в колледже, увлекалась мотоспортом.

«Просто была как-то моторчик маленький, никого не боялась такая маленькая, такая хрупкая с этими ушками видели на шлеме. Была на столько отважна, столько было жажды. Такая маленькая наша девочка, наше солнышко, русаки забрали ее и ее семью», — говорит участница байкерского сообщества Запорожья Елена.

Байк Ульяны во время удара уцелел, но изуродован. В память о сестре Вика когда-нибудь хочет погонять на нем.

Ульяна Маленко / © ТСН

38-летняя Ольга продавала в центре овощи и фрукты. Ее муж был строителем. Несмотря на войну, имели много планов, верили в лучшее.

«Она мечтала о собственном магазине, папа мечтал, чтобы у дома был рыбацкий город, чтобы он там рыбу ловил, а сестричка мечтала стать популярным поваром-кондитером», — говорит Виктория Маленко.

В ту трагическую ночь в результате российской атаки в городе также ранили 16 человек, в больницах города до сих пор остается двое пострадавших.

Дата публикации 18:20, 28.03.25 Прощальный пробег байкеров: РФ убила целую семью шахедом в Запорожье

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