"У оккупантов кадровый и снарядный "голод", но следует бояться украинских гнид" – военный эксперт

Врага нельзя недооценивать. До 350 тысяч человек, которых Россия начинает готовить для отправки на убой в Украину – это достаточно серьезный ресурс.

Такое мнение в эфире телемарафона "Єдині новини" высказал военный эксперт Петр Черник.

"Напомню, что общий подготовленный ресурс, который они нарабатывали, на прошлую осень составлял в пределах 200 тысяч человек. Он практически уже уничтожен в Украине. То есть, действительно, это очень серьезный показатель. Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Почему она хорошая? Противник, действительно, становится на путь своего кадрового, в конце концов и снарядного "голода". Плохая новость — противник не собирается сдаваться. Следовательно, противоборство набирает затяжные признаки", — отметил эксперт.

Петр Черник также высказал свое мнение по поводу выдерживания этого цивилизационного забега.

"Я не зря употребляю слово "цивилизационного", потому что он на самом деле так и есть. То есть одна из последних тираний планеты Земля не единственная бросила вызов всему цивилизованному миру в виде оккупации Украины. И цивилизованный мир понял, что Украина бьется на самом деле за серьезный исторический выбор" быть демократическим государством. И я уверен, что площадка "Рамштайн", которая на сегодняшний день достаточно рабочая, сам факт, что только пятая встреча в пределах полугода состоится 8 сентября, и что туда входят более 50 стран не только евроатлантического пространства, а и из Азии, Африки, даже Латинской Америки, а это ничто иное, как антипунинская, а на самом деле антироссийская коалиция. Напоминаю, антигитлеровская образовалась 1 января 1942 года и там было всего 26 стран на тот момент. И это есть свидетельством того, что мир серьезно подходит к этому противоборству, и Украина один на один с врагом не будет оставлена", — отметил он.

Кроме того, Петр Черник объяснил, чего следует опасаться украинцам, и в связи с этим процитировал украинского государственного, военного и политического деятеля Симона Петлюру (1879-1926 гг.): "Не столько московские вши, как украинские гниды".

Будет ли враг через свои спецслужбы расшатывать ситуацию везде, где может, — будет, надо это осознавать. Он не откажется от борьбы. Но опять таки — стратегическую тему в конечном итоге — победа неизбежно будет за нами. Но существуют два момента. Во-первых, не расслабиться... И самое страшное, что может быть внутри украинского общества, — Господи, сохрани нас от любого раздора. Ведь, как говорил Симон Петлюра, не столько московские вши, как украинские гниды. Всю нашу историю борьбы за независимость мы действительно проиграли в межусобицах. Этого боюсь! Если хватит мудрости — выиграем 100%", — подытожил Черник.

Напомним, Петр Черник заявил, что ход войны переломят хорошие самолеты НАТО.

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