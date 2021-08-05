У подножия Говерлы нашли повешенным неизвестного мужчину

Личность погибшего полиции еще не удалось установить.

В урочище Брескул возле села Луги Раховского района Закарпатской области нашли мертвым мужчину. Вероятно он совершил самоубийство.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказала пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан.

Тело мужчины нашел у подножия Говерлы местный житель, который сообщил об этом в полицию.

"Это произошло возле Говерлы, в лесном массиве. Личность погибшего полиции еще не удалось установить. У нас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Предварительно признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она установит точную причину смерти. Следователи работают над тем, чтобы установить личность покойного", — сообщили в полиции.

Напомним, в Ровно на качелях повесился 9-летний мальчик из многодетной семьи.

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