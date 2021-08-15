У покойного была зарегистрирована оружие и не было охраны: подробности гибели городского головы Кривого Рога

У покойного была зарегистрирована оружие и не было охраны: подробности гибели городского головы Кривого Рога

У Константина Павлова была зарегистрирована оружие.

У тела городского головы Кривого Рога Константин Павлова лежала его оружие. Семья же покойного на момент трагедии находилась на отдыхе.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил советник городского головы Кривого Рога Андрей Гальченко.

Он отметил, что Константин Павлов перестал выходить на связь. Тогда Гальченко прислал к нему помощника. Тот, увидев тело, вызвал полицию. По словам советника городского головы Кривого Рога, у Константина Павлова была зарегистрирована оружие. Она внешне похожа на ту, которую нашли рядом с покойным.

"Ружье, которая у него — это его. Она зарегистрирована. В дом пока никто не заходил. Он лежал на улице", — говорит Гальченко.

По словам советника покойного, накануне трагедии он разговаривал с покойным, у него было хорошее настроение. Также Андрей Гальченко сообщил, что на территории дома покойного есть камеры наблюдения. В частности, одна из них выходит на место, где нашли тело мэра. Охраны у мэра не было.

"Камеры на территории домовладения есть. Сейчас с ними работает полиция для того, чтобы установить подробности", — сказал Гальченко.

Напомним, в с. Свободное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать н а личном контроле дело о гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова.

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