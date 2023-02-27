У предпринимателя из Днепропетровщины сыновья 19 и 22 лет отправились на фронт, а она взялась за оснащение бойцов

Для защиты Украины она отдала самое дорогое – двух сыновей. Ребята, меньшему из которых недавно исполнилось 19, а второму – 22 – на передовой с апреля прошлого года, их же мама ушла в волонтерство. Лилия Лях успешная предпринимательница из Днепропетровщины уже на третий день войны начала помогать украинской армии. С тех пор вместе с командой отправили в зону боевых действий десятки автомобилей, скорые с оборудованием и сотни бронежилетов, говорится в ТСН.

Волонтерская команда предприниматели из Томаковки Лилии Лях, ежедневно получающая запросы от военных — закупку и ремонт автомобилей для ВСУ поставили на поток, делают все от ТО до покраски. Что такое передовая, Лилия хорошо знает и здесь в тылу, потому что на фронте бок о бок воюют двое ее сыновей. Один учился в Польше, второй – успешный спортсмен.

“С первых дней они пошли на блокпосты строить, более 600 коктейлей “сварили”. Я каждый день просила, ребята только не идите, вы еще молоды, вы успеете, а они сказали: "Мама, или ты проснешься и не узнаешь где мы, или ты по-доброму… Мы идем куда хотим", и пошли…", — вспоминает женщина.

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Теперь оттуда вместе с побратимами шлют маме шутливые запросы на гуманитарку. "Висели мои труханы сушились на заборчике, мина продырявила их, последние нормальные труханы порубило, так что мне нужна волонтерская помощь", — смеются в сообщениях сыновья.

Первое, что начали производить в начале войны, были бронежелеты. Ткань для них закупали в Турции, плиты варили из рессор. Сейчас разрослись до двух цехов по изготовлению средств защиты. "Москвичовские простреливались, волговские простреливались. Начали ЗИЛ, КАМАЗ, ПТС-прицеп, не простреливаются, тяжелые, 14 кг комплект, но очень надежные. Уже 12 человек, которые отзвонились, то жены, то сами военные, "я жив, потому что я был в вашем бронежелете."", — рассказывает волонтер.

Сейчас же еще и немалый склад с продуктами, лекарствами, одеждой. Объединили вокруг себя весь район, идет помощь и из-за границы. Все это сортируют и сотнями ящиков отправляют ребятам на передовую.

Волонтерский центр этой команды завешен флагами с подписями военных, в вазах букеты от ребят, потому что помогают уже доброму десятку бригад со всей Украины. Силы периодически иссякают, признается Лилия Лях, однако возвращает их вера, что в победе Украины будет и часть их труда.

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