У природы нет плохой погоды: пока во Львове свирепствовал ураган, на Ровенщине — наивысшая пожарная опасность в лесах

У природы нет плохой погоды: пока во Львове свирепствовал ураган, на Ровенщине — наивысшая пожарная опасность в лесах

Завтра грозовые дожди прогнозируют по всей Украине.

Львов затопило. Страшный ливень превратил дороги города в реки. А ураган повалил десятки деревьев. Вода на дорогах достигала окон машин. Затопило и центральные площади и пешеходные переходы.

О том, какая ситуация сейчас — 25 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Такого урагана львовяне не видели не видели уже давно — делятся они эмоциями в соцсетях.

Все началось внезапно, поднялся сильный ветер, начался невероятный ливень с градом. Ветер срывал крыши, палатки и покрытие летних террас. Били молнии. Многие улицы подтопило. По городу десятки поваленных деревьев, сломанных веток, и разбитых автомобилей.

Ну и понятно, что город сразу стал в даже не десятибалльных пробках. Популярные службы такси просто перестали принимать заказы.

Во время грозы были проблемы со светом и связью. Из-за обрывов проводов электросети остановился и весь общественный электротранспорт. Упало с десяток опор электросети.

Последние дни во Львове безумная жара, более 35 градусов, но после урагана температура упала до 16 градусов, холодно.

Но самое главное — никто не пострадал и не погиб.

В свою очередь львовская власть отчитывается, что коммунальщики сразу начали ликвидировать последствия стихии.

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Между тем самую высокую пожарную опасность в лесах объявили на Ровенщине. Почти неделю там бьют температурные рекорды. Кое-где термометры показывают до +42. Поэтому лесники и пожарные работают в усиленном режиме. Ведь при такой жаре может вспыхнуть даже само собой.

Чернику за черникой собирает Татьяна в лесу на Сарненщине. Говорит, ягод совсем мало из-за неописуемой жары.

Обычно в это время людей здесь немало. Но сейчас в хвойный стараются не идти.

"В сосновом лесу очень жарко. Трудно даже дышать", — говорит инженер по охране и защите леса Руслан Корж.

Василий из села Чудель это подтверждает. А еще боятся в селе, чтобы жара не вызвала пожар, как не раз уже было.

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Два года назад в Ровенской области бушевали масштабные лесные пожары. Чтобы подобного не случилось сейчас — следят лесники и пожарные. Поэтому сейчас въезды в лес перекрыты из-за высшей пожарной опасности.

Патрулируют леса в полной экипировке, чтобы при малейшем возгорании — сразу потушить. Что в лесу происходит — смотрят и через камеры с вышек.

Спасатели же следят еще и с воздуха, ведь с таким жгучим солнцем вспыхнуть лес может и сам по себе.

"В эти дни жары у нас наблюдалась температура даже +42 градуса. Например, если лежит в лесу бутылка, это может создать эффект линзы и будет самовозгорание", — объясняет заместитель руководителя сарненской пожарно-спасательной части Вадим Кузак.

Хотя на выходные синоптики и прогнозируют дожди, специалисты говорят — пожарная опасность будет сохраняться. Поэтому леса с их обитателями будут охранять и в дальнейшем.

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