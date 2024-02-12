У Путина новая молодая и очень известная любовь, а Кабаеву уже списали

Диктатору 71 год, но говорят, что он завел новую любовь, которая почти вдвое его младше и очень известна в РФ.

На кого глава Кремля Владимир Путин променял любовницу Кабаеву, от которой у него якобы трое детей и кто "слив" подробности его жизни, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

"Путин пытается успеть на всех фронтах, начать войну под 8-й десяток оказалось мало, то, похоже, решил еще порождать себе подобных убийц, но не стрельнет уже. Все. Словом, по всей россии расползаются слухи, что свою любовницу кабаеву, которая ему якобы родила 3 детей, но официально каких пути не признает, решил списать, и завел себе новую любовь на старости лет. Но когда такое следует, диктатор очень злится", — рассказывает Виктория Гнатюк.

Кто слив информацию?

Первыми о новой и очень известной в РФ любовнице, написали в Телеграмм-канале "кремлевская табакерка", туда местные "чинуши" постоянно сливают разные "инсайды", в том числе и о том, кто с кем спит.

Подтверждение слухов?

О том, что Путин все же завел новую любовницу, подтвердила и глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире "24 канала". Говорит, эта пассия точно в путинском вкусе.

Кто такая Мизулина?

А теперь расскажем, кто такая Мизулина, чтобы вы понимали весь абсурд этой связи. своими коллегами.А еще Мизулина "мочит" всех сограждан, которые не поддерживают Путина и во время своего выступления 26 мая 2022 года в МИА "Россия Сегодня" назвала граждан России "кукурущими петухами", а их отъезд из страны — очищением от нежелательных граждан.А еще угрожала зачистить Google и Википедию, после того как великая россия зачистит в Украине "нацистов" и "бендеровцев". Чувствуете, как поет путинскими прямыми словами, по типу "Киев за три дня". одного. Мизулина всегда стучала на всех, ну а этот весь коммунизм ей достался от мамы и деда", — рассказывает Гнатюк.

Путин и его предпочтения

Ну и, наконец, цель достигнута, путина покорила, а теперь кроме того, что почеркивает на всех своем папике, так решила убрать и экскоханку Алину Кабаеву. Ее Путин, говорят, уже списал со счетов, а как мы все помним, 3-х детей, которых она ему родила, он так и не признал публично, а просто осыпал золотом, чтобы молчала и по большому спорту перетащил в большую политику Там она не очень прославилась, зато успела озолотиться и напасть домами, квартирами и даже яхтой Scheherazade.

"А чтобы не куриться, то все даровал не путин, а олигархи, которые засыпали как самого диктатора, так и его окружения, и подпитывали миллионами его романтические связи. Впрочем, даже рождение детей, говорит бывшая депутат Дердумы РФ Мария Максакова, не спасет ни Кабаева, ни ее сыновей", — рассказывает Гнатюк.

Путина интересуют…

Это интервью Карлсона и Путина сейчас обсуждает весь мир, ведь, наконец, и до других дошло, что в путинской голове сидит не только идея захватить Украину, но и оттяпать другие территории стран НАТО и ЕС. Своими громкими заявлениями диктатор надеется набить еще немного голосов на выборах, но ведь вы помните, как Путин еще выступает против ЛГБТ и пропагандирует традиционные семьи? Ну с любовницами хоть и покурился, но это не так страшно, как то, что россиянам открывают все новые и новые закулисные тайны диктатора. А именно интерес к юношам.

Следовательно, приписывают Путину еще один интересный роман с неожиданным финалом.

Диктатор избавляется от нежелательных свидетелей

Или вот еще странная смерть акушерки Кабаевой, принимавшей на свет сыновей Путина. К слову, произошло это за четыре дня до журналистского расследования о "секретной" семье диктатора, а в сообщении о ее смерти указано, что она наспех была кремирована уже на следующий день после смерти.

Напомним, бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж преподал главе Кремля Путину урок истории и намекнул, кому по его логике принадлежит большая часть РФ.

Читайте ведущие новости дня: