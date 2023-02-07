У Путина огромный мобилизационный ресурс, но возможности РФ тают: когда наступит сложная ситуация для России

У президента РФ Владимира Путина есть большой мобилизационный ресурс, но у России уже нет нормальной техники и из-за санкций ее не смогут чинить соответствующим образом. Кроме этого, санкции на нефть и газ еще ударят по российскому бюджету, а так называемые российские элиты начнут роптать из-за потери доходов в связи с невозможностью сотрудничать с западными рынками.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По словам эксперта, у Путина есть большой мобилизационный ресурс, однако неподготовленность российских мужчин к войне приведет к огромным потерям среди оккупантов.

"Можно себе представить, что они берут 500 тысяч человек, одевают в военную форму и бросают их на "Леопарды". Это можно себе представить. Без преемущества в воздухе, без нормальной разведки это действительно приведет к огромным потерям, но ответ может быть такой: "Ну у них еще миллион есть". В принципе, логика здесь есть — можно до бесконечности бросать (мобилизованных — ред.), если им нравится умирать за Путина. На время это может работать. Хотя я думаю, что это время все же сокращаются, и что немаловажно, он сокращается в другом спектре, спектре санкций", — сказал Самусь.

По мнению эксперта, санкции еще ударят по российскому бюджету.

"Санкции, на самом деле, на протяжении 2022 года еще не действовали. Конечно, там немного жизнь посерела у россиян, но никоим образом не повлияла на боеспособность армии. А вот эмбарго на нефть, газ, нефтепродукты и, возможно, наши партнеры введут против атома (атомной отрасли — ред.), вот это будет удар. Открытая статистика России уже утверждает, что дефицит бюджета на 60% больше, чем в январе 2022 года. Это результат. Это первый месяц санкций. На нефтепродукты ввели лишь 5 февраля. А что будет в феврале, в марте?", — отмечает Самусь.

Также эксперт добавляет, что из-за санкций РФ будет вынуждена чинить свою военную технику теми комплектующими , которые у нее остались на складах еще со времен СССР.

"Да, "мяса" у них много, но у них уже нет нормальной техники и ее уже не могут нормально сделать, потому что просто нет западных комплектующих. То есть техника у них будет возвращаться в прошлое. Они будут ремонтировать танки, но они будут 80-х годов с советскими приборами, но ситуация будет ухудшаться экономически и это будет означать, что рано или поздно, российское население и элиты будут роптать. Потому что элиты теряют все больше и больше денег, они в принципе уже все потеряли, но у некоторых есть надежда, Путин рассказывает им, что все будет хорошо, они объединятся с Китаем, Индией и у них будет снова куча возможностей для бизнеса. И олигархам обещают, что они будут получать неплохую прибыль даже без западных рынков. На самом деле это все не сработает, оно не сработает где-то в середине года станет понятно, что Россия находится в крутом пике. И я считаю, что у Путина осталось пол года, максимум, когда он может хоть как-то рассказывать сказочки", — сказал он.

Далее, по словам эксперта, начнется сложная ситуация для РФ.

"Во-первых, кто думает, что Leopard (танки), F-16 (истребители), HIMARS (артиллерийские ракетные системы).., что они не работают против "мяса", они работают. Это только на тактическом направлении видно столько потерь. Если они попытаются организовать какую-то стратегическую операцию, то потерь будет гораздо больше и это уже будет действительно катастрофическая ситуация. Поэтому на самом деле "мяса" у них много, но другого у них нет, у них нет русурсов, "железа", у них нет снарядов. Действительно, это (войну – ред.) еще можно тянуть долго, но оно так не работает, в любом случае "закипать" будет и, конечно, все зависит от нас — не позволять Путину пытаться продолжать это. То есть, чем интенсивнее будут наноситься поражения, тем быстрее наступает тот момент, когда Путину самому "скрутят голову". Никуда они не денутся, им нужно будет "скрутить голову", потому что дальше эти так называемые элиты не смогут существовать в этом хаосе", – резюмировал Самусь.

Напомним, нефтяные санкции, начавшие действовать 5 декабря 2022 года, несмотря на ожидания скептиков, оказались эффективными . Россия сейчас продает нефть почти по себестоимости. А 5 февраля 2023 года вступают в силу следующие ограничения – будут действовать два "потолка" цен на российские нефтепродукты.

Также добавим, что в воскресенье, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против атомной отрасли России.

А говорили, что не подействует - нефтяные санкции обессиливают Россию

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