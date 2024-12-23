У Путина серьезные проблемы: готов ли Запад похоронить российскую экономику, заставив Кремль остановить войну

В принципе, это и так было понятно. Мы помним склонность Трампа к пониманию с диктаторами по первому его президентскому сроку. Летом 2018 года у него был саммит с Путиным в Хельсинки. Никаких результатов он не принес, да еще обернулся для Трампа громким скандалом, когда на пресс-конференции с Путиным он поставил его слова выше данных американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году.

Из публичных комментариев Трампа и его команды ясно, что их цель – как можно быстрее закончить войну России против Украины путем заморозки и установления режима прекращения огня. Цель Путина – выторговать за это ослабление санкций против России. Об этом уже публично говорит его европейский друг, венгерский премьер Виктор Орбан, призывая ЕС не торопиться продлевать санкции против России в отношении инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

Во время прямой линии 19 декабря Путин назвал российскую экономику "надежной и стабильной" с инфляцией 9,2-9,3%. Однако все же признал разогрев экономики. Это официальные данные. Однако не секрет, что настоящий уровень инфляции в России в три-четыре раза выше. Чтобы хоть как-то ее умерить, в конце октября Центробанк РФ был вынужден повысить ключевую ставку до 21%, оставив ее на этом уровне несколько дней назад после критики ряда российских олигархов и самого Путина. Хотя все ожидали повышения до 23-25%. Однако даже эти шаги, по словам экспертов, не помогут удержать инфляцию.

Действительно ли Россия на грани экономического коллапса? Как долго Путин сможет финансировать свою машину войны? Но какие западные санкции могут похоронить российскую экономику? Читайте на сайте ТСН.ua.

Потребительские цены: инфляция бьет рекорды

"Все измеряется экономикой", — заявил Путин в начале прямой линии 19 декабря, вместе с фразой о "движухе", которой он, очевидно, описал войну, геноцид и массовые убийства украинцев. То, что кремлевский сумасшедший начал свой многочасовой монолог именно по экономике, не случайно, ведь рост цен на базовую продуктовую корзину уже не скрыть. В ноябре все мировые СМИ облетели новости об остром дефиците сливочного масла в России, которое подорожало более чем на 30%.

Некоторые российские супермаркеты переместили его на полки под замок. Дошло даже до краж. И это произошло уже после того, как российский Центробанк в очередной раз повысил учетную ставку до 21%, пытаясь обуздать инфляцию. Сейчас дефицита сливочного масла уже не наблюдается, потому что Россия импортировала его из Турции, Индии и Ирана, а цена примерно такая же, как и в Украине. То же было ровно год назад с яйцами. Тогда цена на них взлетела почти на 50%. Россия даже импортировала яйца из Казахстана, о чем публично говорил сам Путин, аргументируя, что внутреннее производство не уменьшилось, просто увеличился спрос из-за роста доходов населения. То есть, по его мнению, проблема не в войне, а в том, что россияне стали больше есть.

Только за последний год цены на хлеб в России выросли на 12%, молоко – 15%, сливочное масло – 30%, картофель – 74%, лук – 35%, яблоки – 14%. Но так ли это много по сравнению с украинскими и европейскими ценами? ТСН.ua сравнил цены на базовую продуктовую корзину в России, Украине и Польше. Цены на молоко и картофель в России и Польше примерно одинаковы. А вот в Украине – высшие. Стоимость хлеба и мяса в России, Украине и Польше примерно одинакова. Так можно ли, учитывая цены в российских супермаркетах, сказать, что все не так плохо? Ведь, например, цена бензина и дизтоплива там вдвое ниже, чем в Украине.

Россия действительно испытывает проблемы с перегретой из-за войны экономикой. Насколько они серьезны оценить сложно, ведь Кремль не обнародует настоящих цифр. Однако по отдельным заявлениям даже самого Путина приблизительную картину составить можно. И она довольно неутешительная. Так, кремлевский "фюрер" рапортует о рекордно низком уровне безработицы в России – всего 2,3%. Однако, вместе с этим, он не скрывает, что российская экономика нуждается в более миллионе новых работников. Дефицит рабочей силы имеет несколько основных причин.

Во-первых, за эти почти три года полномасштабной войны более 1,3 млн. россиян покинули страну (хотя эта цифра может быть значительно выше, ведь только в ОАЭ сейчас их около 700 тыс.).

Во-вторых, многие заняты в ОПК, где получают выше рыночных зарплат, поэтому другим отраслям очень трудно конкурировать за рабочую силу, работая себе в убыток.

К этому прилагается и высокая процентная ставка Центробанка, делающая невозможными новые заимствования для бизнеса. Российские паблики все больше пишут, как растет кредиторская задолженность предприятий. Например, около четверти всех торговых центров уже на грани банкротства и в 2025 году могут закрыться. К тому же многие бизнесы и компании после начала полномасштабного вторжения в Украину брали кредиты, привязанные к ключевой ставке Центробанка, которые сейчас составляют около 53% всех корпоративных заимствований. Поэтому многие просто не могут платить. Только в 2024 году количество банкротств в России выросло на 20%.

С этими проблемами сталкиваются и госпредприятия. Российская железная дорога повышает тарифы, особенно на перевозку грузов. Из-за санкций и закрытий европейского рынка, убытки показывает "Газпром". В следующем году тарифы на газ увеличатся еще более чем на 10% и станут выше на 40%, чем в феврале 2022 года. Тарифы на электроэнергию для россиян в следующем году также возрастут на 13%, как и налог на прибыль компаний – с 20% до 25%. И за все это заплатят россияне из своих карманов.

Нефтедоллары: питающая экономику России

В конце ноября, когда США ввели санкции против 50-ти российских банков, включая "Газпромбанк", курс рубля рухнул до самого низкого с 2022 года уровня. Это разбило тезис Кремля, что санкции не работают, и наглядно продемонстрировало, что у Запада необходимы рычаги давления на российскую экономику. Если их использовать, можно обескровить российскую военную машину, оставив Путина без ресурсов для продолжения войны против Украины. Этого можно добиться, обрезав российские доходы от продажи нефти. Сейчас это основополагающий источник наполнения российского бюджета.

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По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, сложно сказать, когда именно проблемы в российской экономике подтолкнут Путина к переговорам по окончании войны. Однако, по его словам, еще несколько месяцев назад многие доказывали, что Россия выдерживает санкционное давление. Пока же видим, что это не так: инфляция и высокая ставка Центробанка съедает доходы населения и бизнеса, пока огромные деньги из бюджета и Фонда национального благосостояния идут на финансирование войны, что также ускоряет рост потребительских цен.

Путин может считать, что запаса прочности России хватит дольше, чем сможет продержаться Украина. Однако 2025-2026 годы могут действительно стать поворотными для Кремля. В 2025 году Россия потратит на войну 7-8% своего ВВП. Это на 25% больше, чем в текущем году. Итак, единственный успешный бизнес в России – это война, оборонка и армия. Социалку в следующем году сократят на 16%. А это пенсии, зарплаты бюджетникам, всевозможные выплаты и т.п. В условиях раздутых военных расходов, перегретой экономики, инфляции, сокращения размера Фонда национального благосостояния и замороженных активов Центробанка РФ, Кремлю нечем латать дыры.

Из-за высокой процентной ставки российского Центробанка многие не могут взять кредиты. Зато предприятия ВПК получают льготные ссуды и прямые дотации из бюджета. Однако, кажется, на поддержке Путина, которая остается достаточно высокой, это никоим образом не отражается. Все чаще можно услышать тезис, что в России произошло "справедливое" перераспределение доходов, когда более бедные регионы из-за выплат военным получили деньги. Однако долго так продолжаться не может. По подсчетам разных экспертов и экономистов, в таком перегретом состоянии российская экономика может продержаться еще два-три года.

Как пишет Financial Times, это может подвигнуть Путина остановить войну. Ссылаясь на бывшего российского чиновника, издание отмечает: "Путин знает, что СССР распался из-за гонки вооружений и неудачной экономической политики. Он постоянно говорит, что мы не можем повторить ошибки СССР". Хотя ранее в интервью Financial Times российский олигарх Константин Малофеев заявил, что Путин не заинтересован в урегулировании войны путем переговоров, предлагаемых избранным Дональдом Трампом, если это не приведет к полной капитуляции Украины и не будет касаться в более широком аспекте Европы и мира.

Путин считает, что время все еще на его стороне, особенно если поставки Украине американского оружия за президентства Трампа будут существенно сокращены или вообще прекращены. К тому же, как бы Кремль ни пытался умалить негативное влияние санкций на российскую экономику, их ослабление является одной из главных предпосылок для начала переговоров о прекращении огня. Полное окончание войны, как ни странно, не выгодно Путину и его окружению, потому что может ослабить поддержку его режима. Миллионы россиян, живших в депрессивных регионах, получили доступ к деньгам и стали лучше жить.

Вместе с тем перегрев экономики, технологическое отставание и угроза банкротства крупнейших российских предприятий, особенно в нефтегазовом секторе, могут подтолкнуть Кремль к переговорам о реальном прекращении войны. Например, "Роснефть" — крупнейший производитель нефти в России — отложила модернизацию своих НПЗ из-за высоких процентных ставок. Российская железная дорога сделала то же самое. Все это вместе с более мощными санкциями Запада, которые должны обрезать поток нефтедолларов в российский бюджет, и более низкие мировые цены на нефть, смогут серьезно обескровить российскую экономику, оставив Путина и его окружение без ресурсов на продолжение интенсивной войны.