У Путина снова накопили огромное количество ракет: какие города Украины под угрозой

После заявления президента Владимира Зеленского в интервью западным СМИ о том, что Россия вновь накопила огромное количество ракет С-300 – около 10 тысяч, ситуацию для ТСН.ua более подробно прокомментировал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Наша разведка неоднократно говорила о том, что на вооружении у российской армии есть тысячи ракет к комплексам С-300 и С-400. Это серьезная проблема", — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: "Обычно эти ракеты используются для ПВО, их миссия, соответственно, уничтожать воздушные цели. Но враг для того, чтобы оказывать давление на наши пограничные границы, настроил это вооружение по алгоритму "поверхность-поверхность" вместо штатной системы "поверхность-воздух". Насыщенная металлическими фракциями боевая часть создает достаточно мощную взрывную волну и влечет за собой серьезные разрушения объектов и поражает живую силу. У врага есть немало пусковых установок и, соответственно, таких ракет, дальность полета которых около 100 км".

По данным Селезнева, оккупанты модернизировали ракеты так, что этот боекомплект стало тяжело сбивать.

"Такие ракеты крайне сложно сбивать, потому как они движутся к цели по перенастроенному алгоритму по баллистистической траектории. То есть сбить их в воздухе имеют шансы только комплексы ПВО типа Patriot. У нас таких комплексов немного, поэтому рассчитывать на то, что сможем перекрыть все наше приграничье от воздействия враждебных С-300 и С-400 – это бесперспективно", — говорит бывший спикер Генштаба.

По данным эксперта, враг активно применяет такие ракеты, обстреливая Харьков и Харьковскую область. Кроме этого региона, российская армия применяла ракеты С-300 по Запорожью, в результате двух таких прилетов было повреждено более 30 частных домов, били ними по Донецкой, Николаевской областях. Кроме того, были атаки, когда путинская армия выпускала по Украине более 30 таких ракет.

"Защититься от этих типов ракет, даже придерживаясь "правила двух стен" – крайне тяжело", – резюмирует Селезнев.

Но отмечает, что враг неспроста так упорно пытается продвигаться на Харьковском направлении. "Российская армия пытается как можно ближе продвинуться к Харькову, чтобы работать своей артиллерией и комплексами С-300 по городу", – говорит Селезнев.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский резко обратился к Западу.

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