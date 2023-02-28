"У РФ долг перед Китаем в миллион квадратных километров": политолог назвал последствия вмешательства КНР в войну в Украине

В течение года полномасштабной войны России в Украине Китай придерживался позиции нейтралитета. Последние новости приводят к полемике, не изменится ли эта позиция "поднебесной" в пользу России.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, Китай обнародовал свою позицию по завершению войны, в очередной раз назвав войну "украинским кризисом". В общей сложности план содержит 12 пунктов, среди которых отказ от менталитета "холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

О сигналах, которые посылает этот документ официальному Киеву, Москве и Западным партнерам Украины, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог Николай Давыдюк.

"Россия почувствовала, как Украина динамично и быстро продвигается в вопросе получения оружия, "Леопардов" и "Абрамсов", что сразу переросло в получение F-16. Это привело к тому, что Россия побежала в Пекин и на коленях выпрашивала дополнительной поддержки. Украина усилилась за счет Запада бешеными темпами. Поэтому россияне почувствовали, что они эту войну проиграют не только политически и дипломатично, но и очень быстро на поле боя, потеряв все оккупированные территории с 2014 года", — рассказал Давидюк.

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Эксперт отметил, что Китай пока "играет и балансирует", но не вступает в эту войну, ведь это будет не выгодно самой КНР.

"Если он вступит в войну, это принесет одни проигрыши: если Россия выиграет, она становится сильной; если Китай проиграет, ему не нужна сильная Россия под боком. Если Китай входит в войну, неважно кто выиграет, потому что Европа и Соединенные Штаты сразу вводят эмбарго и торговые санкции", – сказал эксперт.

По его словам, в таком случае Китай "не будет вытягивать внешние рынки", а на внутренние у него "слишком много товаров и слишком бедное население".

"Если Китай пойдет "подыгрывать" российской войне, то лидерства ему не видать. У Китая сейчас нет положительной карточки, чтобы он пришел и выиграл все. После китайского Нового года он начал менять стратегию и от пассивного наблюдателя превращается в дипломатического участника. Эти 12 пунктов, которые они представили, могут быть интересны кому-то в Global South, кому-то в Азии, очень интересны Москве. Это не получило поддержки среди стран ООН, но они как минимум зацементировали альтернативную мысль", — отметил эксперт.

Давидюк добавил, что для Украины план Китая пока не принес ничего катастрофического, однако нельзя допустить, чтобы Китай пришел на территорию Украины вместе с российскими войсками для противостояния Западу.

"Если Запад с Китаем будут вести борьбу между собой на нашей территории, для нас это максимально негативный сценарий. Нам нужно защитить себя геополитически. Очень важно говорить, что реализуемая Украиной пищевая безопасность чрезвычайно важна, ведь мы единственная страна, которая может поставлять продукты в Африку. Россия заморозила продажи зерна, Индия и Китай тоже. Поэтому для нас важно отбить Китай от Украины", — подчеркнул эксперт.

Политолог предположил, что в случае если Китай даст России не оружие, а, например, солдат, то очень важно, чтобы они вошли на территорию России, "но за пределы ее территорий не вышли".

"Китайская армия ниоткуда не выходит, она просто эту территорию ассимилирует и делает ее китайской. А то, что у россиян долг перед китайцами в минимум миллион квадратных километров, мы знаем из истории. Китай это не простил и хочет вернуть свои территории", — намекнул Давыдюк.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский также считает, что Китай играет на упадок сил России и на самом деле не стремится к победе РФ в войне, а передача ей оружия лишь еще больше расшатает и так нестабильную сегодня экономику Китая.

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