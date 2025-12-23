"У России есть повод надавить на Украину": Жданов предупредил о следующем массированном ударе и назвал возможную дату

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Россия утром 23 декабря нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты разных типов. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура в западных и центральных областях. В результате очередного обстрела погибшие и пострадавшие гражданские. Введены аварийные отключения электроэнергии.

Чем была особая атака, почему РФ устроила большой перерыв между ударами и когда враг может ударить в следующий раз — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар по Украине 23 декабря

По его словам, основу атаки составили «Герани» — ударные дроны. Армия РФ выпустила по Украине более 650 дронов.

«Они всю ночь истощали нашу противовоздушную оборону (ПВО). И только ночью подняли авиацию, и где-то уже под утро начали появляться ракеты в нашем воздушном пространстве. Скорее всего, это было сделано именно для того, чтобы максимально истощить нашу систему ПВО”, — объясняет военный эксперт.

Тем более что «Шахеды» атаковали очень важные объекты инфраструктуры, а именно электрические подстанции, добавляет Олег Жданов:

«А когда у нас складывается такая критическая ситуация, то мы уже начинаем использовать по дронам зенитно-ракетные комплексы, что очень невыгодно в плане дороговизны, во-первых. И самое главное, у нас не так много ракет к этим комплексам. А потом, когда ПВО истощено, ракетные комплексы нужно перезаряжать, и здесь появляются ракеты на утро, когда уже мы фактически имеем достаточно низкую эффективность в плане их сбивания. Я думаю, что именно таким образом была построена атака».

Чем был особенный массированный удар

Он обращает внимание, что армия РФ не применяла баллистические ракеты при массированном ударе. По мнению Олега Жданова, враг «придержал» их для следующей атаки, которая может происходить в ближайшее время.

«Что касается запасов, почему не было баллистики, я думаю, что они разделили по налетам и следующий, действительно, может быть и на Рождество. Тем более что у них 25 декабря — не праздник, они празднуют 7 января. Так что, по всей вероятности. “Шахедов” у них достаточно, мы знаем, что они производят там, их достаточно много. Так что там скомплектовать такой же по количеству налет этих же «Шахедов», 500-600 штук они могут подряд несколько раз. И добавить к ним, например, баллистические ракеты. И это будет полноценный комбинированный удар, опять-таки по объектам инфраструктуры», — говорит военный эксперт.

Россия готовит следующую атаку по Украине

По мнению Олега Жданова, скорее всего Россия попытается в ближайшее время повторить атаку, чтобы достичь конечной цели в плане нанесения нам поражения.

«Что касается количества ракет, судя по заявлениям нашего главного разведчика, то Российская Федерация на сегодняшний день имеет примерно до тысячи ракет в запасе разных типов. А с учетом их расхода и с учетом их производства, фактически они держат где-то 900-1000 ракет — стабильное количеством боезапаса для различных типов ракетных комплексов», — говорит Олег Жданов.

У России есть повод надавить на Украину

Длительная пауза между массированными ударами (с 6 декабря) была связана, скорее всего, с политическими факторами, а не с военными, считает эксперт:

«Это переговоры, встречи и все остальное. Сегодня, когда Марко Рубио сказал первым, что переговоры зашли в тупик, а затем Джей Ди Вэнс, он так ненароком сказал, что переговоры могут иметь хорошие результаты, а могут и не иметь хороших результатов. Фактически все откатилось на исходном рубеже в плане переговоров и потому у РФ есть повод надавить на Украину. Как нажать — сделать блекаут, нанести удар по критической инфраструктуре. Я думаю, что они ожидали, что на переговорах этот «сотрудник Кремлевской администрации» Стив Виткофф, он все же добьется от нас определенных уступок, особенно в территориальных вопросах. Видите, для Путина это критические вопросы территорий».