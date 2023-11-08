У России есть преимущество в воздухе: глава разведки Эстонии дал прогноз по Авдеевке

Глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг оценил бои за Авдеевку в Донецкой области – как очень тяжелое противостояние для обеих сторон.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой в Таллинне. Этот разговор стал возможен благодаря поддержке Европейского союза.

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"ВСУ оказывают организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны. С военной точки зрения делают там все возможное — по максимуму. Однако, несмотря на потери, в ближайшие недели Россия продолжит наступление с нынешней интенсивностью боевых действий", — отметил он.

По словам Кивисельга, россияне будут пытаться захватить Авдеевку до конца этого года. И хотя этот город не имеет стратегического военного значения. Однако очень важно с пропагандистской точки зрения.

"В случае успеха победа оправдала бы в глазах российского народа необходимость дальнейшей агрессии в Украине и полной оккупации Донецкой и Луганской областей", — отметил он.

Полковник Антс Кивиссельг также ответил на вопрос о прогнозе победы Украины в войне.

"У меня нет четкой информации, когда это может произойти, но от всего сердца я желаю, чтобы это произошло как можно быстрее. Пока ситуация тяжелая. Россия успела обустроить линии обороны, имеет преимущество в воздухе", — резюмировал он.

Напомним, военные эксперты дали прогноз на 2024 год – когда закончится война в Украине.

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