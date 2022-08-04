"У россиян - абсолютный крах на поле боя": военный эксперт рассказал об актуальной ситуации на фронтах

Военный эксперт Михаил Самусь уверен, что ситуацию, которая сложилась у россиян на фронте, не изменит даже то, если российский диктатор Владимир Путин объявит открытую мобилизацию в РФ.

Об этом рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.ua.

Также читайте После российской бомбардировки ТЦ в Кременчуге до сих пор не нашли одну женщину

"На поле боя у них (российских военных – ред.) ничего не получается. Даже если российская пропаганда разгоняет, что они вроде бы создали концентрацию артиллерийского огня в Песках и захватили там одну улицу, то это нельзя считать успехом широкомасштабной стратегической "спецоперации", такого геополитического "великана", как Путин. С другой стороны, у них абсолютный крах на поле боя. Они могут еще вбрасывать металлолом и набрать еще очень много людей с помощью разных способов. В конце концов, они могут ввести военное положение и объявить мобилизацию (открытую — ред.) Но стратегически они уже ничего не изменят. Стратегически они уже не могут изменить картину этой "спецоперации"", — сказал он.

Относительно военной ситуации на юге Украины, по словам Самуся, у россиян там "панические движения", когда узнали о контрнаступлении украинских военных.

"В них сейчас панические, истерические движения на юге. Они сидели-сидели, пытались пробить украинскую оборону на Донбассе, и не удалось. Затем оказалось, что ВСУ готовят контрнаступление на юге. И они снимают силы с Донбасса и перебрасывают на юг и пытаются там наступать. Сейчас снова у них будут проблемы. Они потеряют много сил, а потом снова будут пробовать "ломать" на другом направлении, потому что рано или поздно у них будет трагедия на юге", — рассказал Самусь.

В этом же интервью Михаил Самусь рассказал, что, по его мнению, перелом на фронте в войне, развязаной против Украины, уже произошел. В настоящее время украинские войска продвигают свою стратегическую инициативу.

Читайте также: