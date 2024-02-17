"У россиян есть две цели": откровенное признание Буданова о Донбассе, Крыме и конце войны

Что нового задумал Путин, является ли Илон Маск предателем и кто отравил жену разведчика Марианну Буданову: все подробности – в эксклюзиве TSN.ua.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сделал ряд громких заявлений! Что с Авдеевкой? Что нового задумал Путин? Об измене Илона Маска и кто отравил жену разведчика Марианну Буданову? Все подробности – в эксклюзиве журналистки TSN.ua Виктории Гнатюк.

Что происходит в Авдеевке?

ВСУ выходят из Авдеевки, стратегического города возле Донецка, который Россия хотела захватить еще с 2014 года. В военном командовании после обеда 16 февраля сообщили, что украинские силы отходят с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города. Но ситуация критическая – не внезапно. Россияне задались целью захватить Авдеевку к четким датам и бросали туда солдат как мясо, и это тоже не новость, а все потому, что приказ ушел от самого диктатора путина. Почему кремлевский дед так стремился захватить Авдеевку, сколько времени на это ушло у рашистских командиров и на какой город еще положили глаз из-за ребрика рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

"Россияне поставили себе задачу захватить Авдеевку. Сначала до конца декабря 2023 года. Затем до 28 января. Затем до 1 марта. Сейчас дату снова изменили, чтобы приурочить к президентским выборам. Это обычная практика – менять дату, когда что-то не выходит. У россиян есть две цели: выйти к реке Оскол, что в Харьковской области, и взять Авдеевку. Пусть попробуют!", — говорил Буданов.

По состоянию на 14:30 17 февраля операция по выводу украинских военных из Авдеевки продолжается.

На какой еще город положили глаз?

Теперь следующая цель – Купянск, его оккупанты не могут захватить уже четыре месяца, ведь так называемое наступление россиян началось еще в октябре и продолжается активно до сих пор. Им нужно больше городов, а все – ради голосов.

"Как Путин и Россия будут использовать эти выборы в своей войне против Украины? Здесь нет ничего нового. Они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать общую поддержку населения. Результат уже известен. Около 75% голосов получит Путин", – сказал главный разведчик страны.

Судьба Донецкой области

Буданова спросили, какой вообще он видит судьбу Донбасса, руководитель ГУР МО откровенно признался, что этот регион будет вернуть даже труднее, чем временно оккупированный Крым.

"Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия поставок, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым – это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Так же, как Украина десять лет назад. Сегодня у россиян все еще есть сухопутный коридор в Крым. Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго", – пообещал он.

Что нужно, чтобы Крым был под украинским флагом?

Для освобождения Крыма, говорит Буданов, нужно решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост.

"Остальное – только вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", – отметил руководитель ГУР.

Что это значит для Путина?

Буданов также убежден, что в случае потери Крыма Россия не решится на ядерную эскалацию и даже назвал причины, почему Путин столько раз угрожал ядеркой, но так ее и не применил.

"Поводов для применения ядерного оружия уже было очень много, возможно, десятки. И что из того? В российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют. Но для России применение ядерного оружия" обойдется гораздо дороже, чем ее неприменение”, – подчеркнул глава военной разведки.

Когда конец войны?

Впрочем, "вечным вопросом" остается, когда же будет конец войны. Прогнозов мы уже слышали многое. Буданов решил объяснить, что нужно Украине для победы. Руководитель ГУР МО подчеркивает, что не стоит надеяться на какие-нибудь чудо-технологии, которые решат все наши проблемы и называет два ключа к победе.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно. Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии поставок. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику», – пояснил он.

Когда украинские пилоты пересядут на F-16?

Впрочем, напомним, что Украина вот уже почти два года ждет, когда в небо взлетят истребители F-16, ведь преимущество в небе тоже может сыграть решающую роль на поле боя. Буданов накануне интервью с французами заявлял, что уже весной первые вылеты могут быть совершены украинскими военными. Об этом он заявил в комментарии каналу "Мы-Украина" после заседания Рамштайма 15 февраля.

"Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов: передачи, готовности инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава... Подождите – скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", – сказал Буданов.

Илон Маск – предатель?!

Также во время общения с журналистами издания The Wall Street Journal Буданов разгромил Илона Маска и подтвердил заявления коллег о том, что россияне начали с разных уголков мира скупать старлинки. Об этом ранее заявлял уже представитель разведки Андрей Юсов.

Отравление жены Буданова

Словом, воевать честно, это явно не о России. Также Буданов во время общения с французскими журналистами заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны и намекает, что они за это будут отвечать.

"Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яда, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", – отметил Буданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ "У россиян есть две цели": ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ БУДАНОВА о Донбассе, Крыме и конце войны!

Напомним, ранее Буданов сказал, что нужно для победы в войне против РФ.

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