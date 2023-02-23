"У россиян есть желание создать здесь хаос": украинец об опасности, которую видит своими глазами в Молдове

Военный эксперт предостерегает, что ситуация повторяется так, как это было в феврале прошлого года с Украиной.

Ряд новостей на российских ресурсах о планах Украины осуществить вторжение в Приднестровье на самом деле может свидетельствовать о намерениях российских оккупантов захватить власть в Молдове для дальнейшего открытия нового фронта против Украины.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, подобные действия пропагандистов напоминают ситуацию, которая сложилась в Украине накануне полномасштабного вторжения российских войск.

" Такая же ситуация с провокацией произошла 21 февраля 2022 года — россияне распространили фейк о том, что, якобы, диверсионная группа ВСУ пыталась проникнуть на территорию Российской Федерации с территории так называемой "ДНР", — говорит Александр Коваленко. — Их совсем не смутил тот факт, что локация, где якобы была остановлена эта ДРГ, находится в 30 километрах от линии столкновения. Уже 24 февраля произошло полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину. То есть это была информационная основа для того, чтобы готовить потребителей информационного фаст-фуда к вторжению. Это был один из этапов этой подготовки. Я не исключаю, что такого рода провокация может быть использована россиянами для того, чтобы начать какой-нибудь гибридный сценарий в отношении Молдовы ”.

По словам Коваленко, оккупанты могут разыграть такой сценарий, когда будут "спасать" Молдову от "вторжения" третьей стороны в Приднестровье.

"Молдовскую власть российская пропаганда назовет нацистской и скажет, что ее нужно денацифицировать и демилитаризировать как можно скорее. Такой гибридный сценарий возможен. Любое ИПСО – это фактически подготовка. Угроза увеличивается, — считает Александр Коваленко. — Россияне могут рассказывать своему населению, что была угроза для Приднестровья, именно поэтому нужно распространять так называемую "СВО" и на Молдову. На мой взгляд, это достаточно суицидальный сценарий. Если он будет использован россиянами, то они потерпят еще большее фиаско, чем в Украине. Есть огромные сомнения, что этот сценарий им удастся".

Россияне создают хаос

Украинцы, проживающие в Молдове, в комментарии для ТСН.ua рассказали о том, что они видят в этой стране своими глазами.

"В Молдове не без того, что российские нарративы заходят в общество, но правительство с этим борется. У россиян есть желание создать хаос в Молдове, потому что Молдова поддерживает Украину, потому что эта страна приняла более полумиллиона беженцев. Мы видим, как некоторые пророссийские партии здесь выходят на площади, но это – проплаченные мероприятия, это не народное настроение", — рассказал нам глава национального конгресса украинцев Молдовы Дмитрий Лекарцев.

К этому он добавил, что молдавские власти владеют ситуацией относительно возможных угроз со стороны России.

"Безусловно, власти держат ситуацию под контролем, работают по всем направлениям. Каждый день в аэропорту 20-50 пассажирам не дают возможности заехать в страну, если те не могут подтвердить цели пребывания. Паники в Молдове нет, люди больше волнуются из-за того, что будет в Украине 24 февраля", — резюмирует Лекарцев.

Читайте также: