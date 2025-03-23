У россиян подгорает: "Длинные Нептуны" шокировали врага – украинские ракеты увидел весь мир

Россия встречает новые дальнобойные ракеты Украины собственного производства " Длинный Нептун ", которые уже прошли испытания и успешное боевое применение. У россиян уже подгорает, потому что хлопка станет еще больше.

Что известно об этом мощном оружии, будет ли оно ощутимо влиять на поле боя и что говорят военные эксперты – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

РФ встречает "Длинный Нептун"

13 апреля 2022 г. состоялась значимая дата – на дно моря пошел флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва". В это время наступило звездное время украинской крылатой ракеты "Нептун". Это оружие модифицировали и теперь оно может доставать гораздо дальше.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ДЛИННЫЕ НЕПТУНЫ" ШОКОВАЛИ РОССИЯН! УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ УВИДЕЛ ВЕСЬ МИР!"

15 марта президент Владимир Зеленский заявил о "существенных результатах" в украинской ракетной программе. Он объявил, что новая модификация ракеты под названием "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. "Новая украинская ракета, точный удар", — сообщил президент. По его словам, дальность новой украинской крылатой ракеты достигает тысячи километров. Кроме того, президент Украины сообщил и об успешном испытании украинского дальнобойного дрона на 3 тысячи километров. Впервые о "длинном "Нептуне" стало известно в конце 2023, а теперь имеем первое боевое применение.

Глава государства не уточнял время и место удара "Длинного Нептуна", однако военный обозреватель Forbes Дэвид Акс в тот же день привел данные, что новый украинский боеприпас поразил нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края, примерно в 480 километрах от линии фронта.

Пожар там был потушен лишь через три дня после атаки – его площадь, по словам российского губернатора, достигла тысячи квадратных километров, а тушили почти 200 спасателей и 55 единиц техники. Огонь получил самую высокую категорию опасности – 4-й ранг. А жителям Туапсе вообще посоветовали не выходить на улицу и не открывать окна из-за выброса сажи после удара ВСУ, писали "рашистские" Telegram-каналы.

Нептун – украинская противокорабельная ракета, которая, в частности, поразила российский ракетный крейсер "Москва" в апреле 2022 года.

Ее дальность раньше достигала 400 километров. Израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире Радио Свобода рассказал, что тысячи километров, на которые уже летит эта модернизированная ракета, с головой хватает, чтобы поражать объекты, например, в Московские области. Однако остается вопрос, насколько эта новая ракета может поражать непосредственно то, что называется на большой земле, а не в близости морского побережья.

Третий этап модернизации

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН рассказал, что сейчас мы наблюдаем уже третий этап модернизации ракеты "Нептун". По его словам, именно такого оружия сейчас не хватает Украине, как средств для противовоздушной и противоракетной обороны. Сейчас мы наблюдаем реализацию ракетной программы, сформированной и разработанной в Украине в 2022 году. Сделано уже немало, и это не только ракетный комплекс Нептун, не только другие зенитно-ракетные комплексы, над которыми продолжается работа.

Это относится и к оперативно-тактическому ракетному комплексу с баллистическими ракетами, о котором говорил президент Украины. По словам эксперта, есть надежда, что в 2025 году будут боевые испытания, как и с дальнобойным "Нептуном". Он также подчеркнул, что в Украине развивается еще не менее шести программ по управляемым ракетам под названием "Ад", "Трембита" и другие. Это очень важно. Эти комплексы имеют свои возможности, а также они значительно дешевле зарубежных аналогов», – отмечает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант добавляет, что очень важно иметь собственные, украинские ракетные комплексы, а также боеприпасы к ним. "Длинные Нептуны" сравнивают с американскими ракетами Tomahawk.

Однако, как говорит Романенко, это только условно. Потому что, чтобы добраться до уровня Tomahawk, Украине нужно еще очень много работать. Это разное по классу вооружения. Также он подчеркнул, что Киеву нужно формировать и реализовать собственную систему вооружения. То есть не только одними "Длинными Нептунами" забрасывать россиян.

Для эффективного ведения конвенционной войны требуется широкий спектр вооружения, нужна полноценная система ее производства. Для Украины это ракетное оружие, оружие для систем противовоздушной и противоракетной обороны, развитие БпЛА. Причем это должны быть беспилотные аппараты для использования в воздухе, на земле и на море.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что было несколько случаев, официально подтвержденных и не совсем, по применению ракеты Р-360 "Нептун".

Кроме, крейсеру "Москва", покоящемуся на дне, через год, 23 августа 2023-го, модернизированными ракетами Р-360 был нанесен удар по российской батарее зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", которая размещалась на мысе Тарханкут в Крыму. Повторный удар по батарее С-400 произошел 14 сентября вблизи Евпатории. Особенностью этих ударов было то, что о российских комплексах С-400 заявили, что они способны перехватывать ракеты на сверхнизких высотах. В то же время подлет Нептуна к мысу Тарханкут проходил над местностью со сложным рельефом, что говорило об усовершенствовании ракеты. Другими словами, в тот день стало понятно, что С-400 испытывает проблемы с перехватом целей на сверхнизких высотах, а у Р-360 значительно расширился функционал.

Также поступала информация, что удары по десантным кораблям "Константин Ольшанский", "Азов", "Ямал" и разведывательному кораблю "Иван Хурс" тоже осуществлялись ракетами Р-360 "Нептун".

Следовательно, эта ракета за время своего боевого применения показала, что она успешно поражает не только надводные цели в открытом море, но и сухопутные, в сложных рельефных условиях и при наличии эшелонированного ПВО противника.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что максимальные цели для Украины – выйти на объем производства хотя бы 100 единиц в месяц. В настоящее время Украина может производить около 10 ракет "Долгий Нептун" в месяц.

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