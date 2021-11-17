"У руководства России все сценарии на столе": Кулеба прокомментировал скопление войск на границе с РФ

"У руководства России все сценарии на столе": Кулеба прокомментировал скопление войск на границе с РФ

США и Британия считают мигрантский кризис не случайным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает "пугалой" заявления госсекретарь США Энтони Блинкена и главы британского Генштаба Ника Картера, что мигрантский кризис не случайен — это попытка отвлечь внимание от скопления войск РФ у границы с Украиной.

Об главе украинского Министерства иностранных дел сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

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"У руководства России все сценарии на столе. Когда весной они разворачивали всю военную инфраструктуру вдоль нашей границы, то это была не случайность или попытка нас запугать. Это было конкретное укрепление стратегических позиций ВСУ России вдоль украинской границы. Мы должны максимально серьезно относиться к ситуации, но паниковать не надо", — подчеркнул Кулеба.

Он также рассказал, что доволен своими визитами в Вашингтон и Брюссель, ведь благодаря этому удалось привлечь международную поддержку.

Дмитрий Кулеба рассказал о мигрантском кризисе в Беларуси, угрозе со стороны России и туризме в "красной" зоне

"Понятно, что это наша земля. Мы будем ее защищать, но делать это с поддержкой партнеров намного легче. Мы эту поддержку получили. В отличие от весны, когда только словами ограничивалась поддержка партнеров, сейчас они уже прорабатывают конкретные действия и шаги в поддержку Украины". и против России, какие они будут делать для того, чтобы удержать РФ от наступления", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, американские СМИ рапортуют об очередном скоплении российских войск у украинских границ. Киев опровергает. Эксперты говорят об информационной спецоперации. Ссылаясь на спутниковые снимки, видео в соцсетях и неназванных должностных лиц, журналисты The Washington Post и Politico утверждают о скоплении сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии под российским городом Ельня (Смоленская обл.), где-то в 300 км от Черн.

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