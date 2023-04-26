У самой старшей матери Украины забрали дочь после мольбы ребенка спасти ее от издевательств

У самой старшей матери Украины Валентины Подвербной забрали 12-летнюю дочь из-за угрозы жизни ребенка. На днях она опубликовала в одной из соцсетей фото побоев и текст, где говорит, что мать над ней издевается и хочет довести ее до самоубийства. На заявление 12-летней Анны-Марии уже отреагировали в полиции, говорится в ТСН.

Размытые фото с царапинами на пальцах и руках, фото разорванных вещей и большой текст в социальной сети, в котором 12-летняя девочка пишет, что она долго терпела издевательства матери и больше не может. «Мама с меня снимает белье и носки, рвет одежду, не дает мне мыться и стирать свои вещи, а еще царапает меня и бьет… Она хочет довести меня до самоубийства… Помогите мне!», – написала девочка.

Эта просьба о помощи Анны-Марии, девочки за рождением и жизнью которой следила вся страна. Ее мать Валентина Подвербная стала самой старшей матерью в Украине. Забереметь ей удалось после третьей попытки искусственного оплодотворения. Деньги, на которые она собирала торгуя на черниговском базаре.

Уже через месяц после рождения девочки Валентина перестала общаться с врачами и соцслужбами. За порог квартиры никого не пускала, а потом изолировала ее от сверстников. Далее вместе с ребенком мать застали за попрошайничеством. С тех пор за семьей стали следить соцслужбы.

Впервые самостоятельно девочке мать позволила побыть на линейке по случаю первого сентября, когда Анна-Мария шла в первый класс. Но и тогда на школьной линейке девочка пробыла недолго, мать ее забрала. В следующий раз о семье услышали в СМИ через несколько лет, в полицию поступило заявление о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и насилии над ребенком. Тогда на глазах у ювенальной полиции, которую домой Валентина не пустила, она толкала девочку. Впрочем, в марте этого года дело было закрыто, за неимением состава преступления.

Сейчас в отношении Валентины в суде есть еще одно дело – об обжаловании ее материнства. В суд судилась женщина, которая считает, что для оплодотворения Валентины врачи использовали ее яйцеклетки, а она на это разрешения не давала. Поэтому хочет, чтобы матерью девочки признали ее. Судебное заседание было закрытым, ни заявительница, ни Валентина Подвербная на заседание не явились, однако адвокат Валентины тогда назвала обвинения абсурдными. В медучреждении, где делали процедуру оплодотворения, заявили, что путаница с яйцеклетками возможна, но окончательный вердикт должен вынести суд.

Нынешнюю же просьбу о помощи 12-летней Анны-Марии услышали. Полиция составила на 78-летнюю мать протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: «Сегодня полиция совместно с соответствующими службами вновь обнаружила факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, а также отсутствие должной заботы о здоровье ребенка и его развитии. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на мать девочки составили административные протоколы по части 1 статьи 184 КУоАП и по части 1 статьи 173-2 КУоАП», — отметили в полиции.

Девочку изъяли у матери, ее обследуют врачи. Дальнейшая судьба ребенка будет известна только после решения суда, пока идет следствие к матери он не вернется.

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