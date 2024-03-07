У Шольца свои планы на Украину: стало известно, почему Германия действительно не дает дальнобойные ракеты

Шольц "сливает" Украину? Авторитетное западное издание Politico назвало истинную причину, почему Германия до сих пор не передала Украине дальнобойные ракеты, которые так нуждаются в ВСУ. Решение блокирует именно германский канцлер, и его мнение даже не изменило громкая критика союзников.

Какие планы вынашивает Германия по отношению к Украине и почему Берлин боится победы Киева в войне, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Что не так с Шольцем?

Его даже не убедила критика европейских союзников. Канцлер Германии Олаф Шольц имеет укорененный страх перед Россией. Такую откровенную оценку его шагам сделало европейское издание Politico. Как пишут журналисты, слитые в Сеть Москвой переговоры немецких военных о возможной передаче Украине дальнобойных немецких ракет Taurus дали понять партнерам и союзникам, что Шольц не хочет нашей победы. Зато у канцлера есть другой план на Украину.



"Причина, по которой Шольц отказывается сказать, что он хочет победы Украины, заключается в той же причине, что он не предоставит стране необходимое оборудование для достижения этой цели: глубоко укорененный страх перед Россией".

Коллеги Шольца публично критикуют канцлера за его непоследовательность. Несмотря на то, что его страна уже передала Украине сотни единиц разнообразной техники, в том числе и самые современные танки и артиллерию, теперь Шольц снова боится кремлевских красных линий. К тому же Шольц хочет казаться всем "канцлером мира", порой якобы копируя своего выдающегося предшественника времен Западной Германии Вилли Брандта, пишет Politico. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес из-за этого недавно проехался по Шольцу.



"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек на неправильной должности в неподходящее время".

Но, как справедливо отмечают журналисты, Шольц стал "паникером" небезосновательно. Во-первых, согласно последним опросам, в настоящее время 60% немцев выступают против передачи Украине дальнобойных ракет. Интересно, что в феврале эта цифра была меньше — 49%.

Немцы повели себя на откровенную русскую ложь?

Затем произошла утечка секретного разговора немецких офицеров по поводу Таурусов, а решисты в ответ пригрозили немцам "денацификацией" и ударами по Германии. Как ни странно, взбешенная дезинформация Кремля, похоже, сделала свое дело. К тому же немцы-выходцы из Восточной Германии до сих пор "на подкорке" симпатизируют России.



При этом Олаф Шольц критикует другие европейские страны, которые недостаточно помогают Украине. Стоит отметить, что на фоне задержек с помощью США, Германия согласилась увеличить годовое финансирование Украины на 2024 год почти вдвое — до 7,6 миллиардов евро. К тому же она и так остается вторым крупнейшим донором для Украины, уже направив оружия и другой помощи на 17,1 миллиард евро. Однако если считать не общую сумму, а долю отданного в пользу Украины ВВП, Германия только на 11 месте. Уверенными лидерами здесь остаются наши друзья Прибалтийские Эстония, Литва и Латвия — каждая задонатила более 1% своего ВВП для Украины.

Так что если Шольц не хочет больше повышать ставки и передать Украине все необходимое оружие, на что он тогда рассчитывает? Какой он видит Украину в будущем? Politico пишет, что немецкий канцлер поскорее хочет "мира" и ведет ситацию к тому, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Для этого он будет давать Украине столько оружия, чтобы сохранила независимость, однако не победила. Победы России в Берлине тоже не желают.

Шольц "между двумя огнями"?

Вообще, ситуация у Шольца сложная еще и на внутриполитической арене. Хотя его отношение к Украине вызывает беспокойство и непонимание у союзников, немцам оно как раз нравится. И, как пишет Politico, это единственное, что гражданам ФРГ нравится в Шольце — у него исторически низкий для себя рейтинг.



При условии, что коалиция Шольца в парламенте внезапно не распадется до этого времени, Шольц столкнется с выборами осенью 2025 года. Поскольку его личный рейтинг является самым низким в истории для самого канцлера из-за хаотической повестки дня и упадка экономики, ему нужна проблема, над которой работать.

Это может стать шоком для многих за пределами Германии, но единственная сфера, где канцлер постоянно показывает хорошие результаты опроса внутри страны, это его отношение к Украине”.

Ранее свои предположения по поводу возможной мотивации Шольца не передавать Украине ракеты, сделали и журналисты The Times. Те предполагают, что проблемой для Шольца может быть якобы недостаточное доверие к украинскому руководству, то есть он боится, что Зеленский прикажет избивать Таурусами по Кремлю, а также неоправданно большое уважение к Путину и страх перед его обещанием "эскалировать ситуацию".

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