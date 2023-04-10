У собора на Хмельнитчине, где произошли столкновения, снова собираются активисты: стороны заявляют о "захвате"

Священники МП со своими прихожанами осадили храм и говорите о попытках захвата от ПЦУ, те же – уверяют, что захватили учреждение именно из МП.

Столкновения произошли в Каменце-Подольском в Хмельницкой области, где священники Московского патриархата отказываются отдавать ключи от главного православного собора Александра Невского. Общество города проголосовало за переход храма в ПЦУ, но сторонники МП накануне взяли церковь в кольцо и не пускали туда ни верующих, ни ревизионную комиссию и новый приходской совет. На месте круглосуточно дежурит полиция. Несмотря на это, время от времени споры перерастают в стычки и толкотню, говорится в ТСН.

События здесь разворачиваются очень быстро и непредсказуемо. С 9 утра возле храма было спокойно, не было ни намека на стычки, ни толпы верующих. Палатки, которые накануне установили активисты Православной церкви Украины, даже успели разобрать. Но около десяти все изменилось.

В храм активистов ПЦУ не пускали, службу правил священник Московского патриархата. И в конце службы он вместе со сторонниками выстроился на улице возле церкви и демонстративно загородил вход. Один из верующих ПЦУ пытался пройти внутрь, его не пропустили. Сейчас ощущение, что все чего-то ждут. Хотя активистов по обе стороны здесь относительно немного, по сравнению с тем, что возле церкви было вчера.

Накануне община собрала подписи, чтобы храм перешел в ПЦУ, все делали согласно уставу, на собрании. От священников Московского патриархата потребовали отдать ключи от храма и пропустить комиссию для проведения инвентаризации имущества. Те – отказались это сделать, а прихожане московской церкви окружили собор и не пускали туда людей. Начались стычки, активистов пришлось разнимать правоохранителям.

Сейчас верующие Московского патриархата собрание религиозной общины не признают и считают, что храм ПЦУ якобы пытается незаконно захватить. Причастность церкви к России всячески отрицают. В то же время верующие, поддержавшие переход церкви в ПЦУ, говорят, что в свою поддержку священники Московского патриархата свозят сюда прихожан. “Люди решили законным путем этот вопрос решить, а он никак не решается, вы посмотрите, какое сопротивление оказывают. Свозили людей из разных областей сюда. Люди, абсолютно ведущие противоукраинскую деятельность”, — убеждены активисты.

Пока здесь столкновений не наблюдается. Пока нет и представителей комиссии, которая должна была провести инвентаризацию храма. Сторонники Московского патриархата говорят, что будут оставаться здесь и дальше и не позволят, как они считают, захватить храм.

Напомним, священника из Хмельницкого, избившего военного, разыскивает полиция. После стычки в храме, иподьякон православной церкви Московского патриархата внезапно исчез.

Этот скандал разгорелся неделю назад в центральном соборе города: защитника, пришедшего высказать свою позицию по отношению к русской церкви, оторвали работники храма вместе с верующими спортивного телосложения. После этого военный попал в больницу. Только инцидент получил огласку, как в поддержку бойца возле храма собрались сотни горожан, а депутаты городского совета на сессии приняли решение разорвать аренду земли с 13 храмами Московского патриархата.

В отношении священника полиция открыла уголовное производство. За нанесение телесных повреждений ему грозит штраф или год исправительных работ. Где он скрывается, пока неизвестно.

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