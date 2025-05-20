У старейшей роженицы Украины Подвербной отобрали дочь: первые подробности

Анна Подвербная и ее мать Валентина Подвербная

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В жизни дочери самой старшей роженицы Украины, 14-летней Анны Подвербной, сегодня случилось судьбоносное для нее событие — Новозаводской районный суд Чернигова постановил отобрать девочку у ее 80-летней мамы Валентины Подвербной

Об этом в комментарии для ТСН.uaсообщила волонтер Оксана Туник-Фриз, которая организовывала юридическое сопровождение для опекунки Анны Подвербной — Елены Ятченко.

Как указано в решении суда, последний постановил отобрать несовершеннолетнюю Анну Подвербную от матери Подвербной Валентины Григорьевны без лишения родительских прав, до достижения Подвербной-младшей восемнадцатилетнего возраста, то есть сроком до 22 февраля 2029 года.

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Как добавила в комментарии Оксана Туник-Фриз, опекунше Анны Подвербной, Елене Ятченко пока точно не известно, будет ли подавать апелляцию Валентина Подвербная.

«На суде была и Валентина Подвербная. На мой взгляд, она вела себя спокойнее, но время от времени из зала судебного заседания раздавались ее крики. Аня довольна, Елена тоже довольна решением суда. Аня обращалась в суд со словами о том, что она при любых обстоятельствах не вернется к Валентине Григорьевне. Сказала, что это невозможно. Она подчеркивала, что ее посты в соцсетях (о сложной ситуации во время проживания с Подвербной-старшей) были шагом отчаяния».

Сама же Валентина Подвербная в интервью для ТСН.ua месяц назад, после своего 80-летнего юбилея заявляла, что настроена бороться за возвращение дочери. Она подчеркивала, что улучшила жилищные условия в квартире, а состояние собственного здоровья оценивала как отличное.

Семья Подвербных: что известно

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

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Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, вспыхнул громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр.

В октябре 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

А в июне прошлого года и в апреле этого года Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua высказала мнение о том, что если бы у нее была возможность, она бы родила еще одного ребенка.



В свою очередь врач, который 14 лет назад делал Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам, которым больше 55 лет. От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что в деле Подвербной продолжались судебные разбирательства.

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