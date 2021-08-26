У Святослава Вакарчука родился сын: что известно

Мальчика назвали Иваном.

У Святослава Вакарчука родился сын — это ТСН подтвердили в пресс-службе певца. В июне этого года стало известно, что музыкант и дважды экс-нардеп разошелся со своей гражданской женой Лялей Фонаревой. Они прожили вместе 20 лет, но совместных детей не имели.

Как назвали первенца и кто же избранница лидера группы "Океан Эльзы" — смотрите в сюжете ТСН.Ранок 26 августа.

Во время выступления Святослава Вакарчука на стадионе "Олимпийский" на День Независимости о таком повороте в его личной жизни еще никто не знал. Новость о том, что Святослав Вакарчук стал отцом, появилась на одном из сайте. ТСН пресс-служба группы "Океан Эльзы" ее подтвердила: "Да, у Святослава родился сын — Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава. Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию".

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Когда родился Иван, неизвестно. В Сети распространяется дата — 19 августа, но в пресс-службе ее опровергли. Пара просит всех отнестись с уважением к их частной жизни.

Несколько различных источников подтвердили ТСН, что новая любовь лидера группы и мать его единственного ребенка — Евгения Яцута. Ей 39 лет. Она генеральный продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film. Они снимают рекламу, клипы, среди которых и для группы "Океан Эльзы". Компания также сотрудничала с HBO над сериалом "Чернобыль".

Новости Украины: у лидера группы "Океан Эльзы" родился сын - кто стал избранницей Святослава

У Евгении есть дочь от предыдущего брака. В мае этого года на одном из публичных киномероприятиях, ее заметили вновь беременной. Недавно в "Фейсбуке" она просила друзей помочь найти двух круглосуточных нянь и о детях писала уже во множественном числе. В июле постилась воспоминание с венком на Ивана Купала — с загадочной надписью: "Мой венок таки доплыл до назначения".

ТСН пыталась пообщаться с Евгенией, но она не отвечает на телефонные звонки. Просили прокомментировать информацию, она ли новая избранница известного музыканта, но ни Евгения, ни пресс-служба Вакарчука ни опровергли ее, ни подтвердили.

Святослав Вакарчук всегда скрывал свою личную жизнь. Известно было, что его гражданская жена стилист Ляля Фонарева, но за 20 лет они не дали ни одного совместного интервью. В начале июня этого года журналистка ТСН спросила у Вакарчука, не женился ли он с Лялей, а уже через две недели он рассказал о разводе на своей странице в соцсети: "Случилось так, что после более 20 лет наши дороги разошлись".

Иван, что родился в этом году, — это первый ребенок 46-летнего музыканта.

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