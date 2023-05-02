"У тебя вырастают крылья": враг охотится на скорые, а медики в Херсоне в бронежилетах ездят на вызов

Спасение гражданских под прицелом оккупантов. Херсонские медики спасают местных жителей ценой своей жизни. Российские войска из дронов и артиллерии бьют по каретам скорой помощи, когда медики приезжают на вызовы раненых граждан. За последние недели в Херсоне двое фельдшеров получили осколочные ранения и более десятка медицинских автомобилей избиты вражескими снарядами, говорится в ТСН.

Они первыми прибывают на место обстрела и часто сами попадают во вражеские удары русской артиллерии. Российские войска прицельно расстреливают машины скорой.

За последний месяц тяжелые ранения в результате российских обстрелов в городе Берислав получили двое херсонских работников бригады экстренной медицинской помощи. “Когда бригады приехали по вызову из дрона выбросили взрывное устройство и два фельдшера были ранены, девушка-фельдшер тяжелые ранения, она сейчас в больнице. Парень получил ранение ног, он дома”, — рассказывает и.о директора центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонщины Инесса Чамлай.

За последние недели в Херсоне двое фельдшеров получили осколочные ранения и более десятка медицинских автомобилей избиты вражескими снарядами

Автомобили, на которые ранило фельдшеров, даже не успели зарегистрировать, как она попала под обстрел, сейчас она в очереди на ремонт. С десяток избитых автомобилей херсонских медиков стоят на площадке. Это очередное доказательство цинизма российских войск, не жалеющих боеприпасов для спасающих гражданских.

Станции скорой помощи под неизменным прицелом российской артиллерии. На одном из видео видно, как от взрывной волны собственное авто одного из медиков подбросило на другой припаркованный автомобиль. Только чудом работники, находившиеся на улице в момент обстрела, уцелели.

Более сотни вызовов на линию 103 в сутки – именно столько принимают диспетчеры экстренной медицинской помощи – до полномасштабной войны было минимум пол тысячи. Сейчас в села Херсонщины и сам город понемногу возвращаются люди. Возвращаются и работники медицины катастроф, готовые работать с риском для жизни и под прицелом оккупантов. 25-летняя Оксана из тогда еще оккупированного Херсона уезжала, пряча татуировку трезубца на руке. Два месяца назад вернулась в родной город из-за границы. Считает, что должна помогать херсонцам восстановить мирную жизнь, хотя и под российскими обстрелами. "Мы здесь видим, люди возвращаются, вызовов становится все больше и по городу идешь, люди живут, магазины открываются, кафе, салоны, жизнь налаживается", — говорит девушка.

Роман фельдшер с 27-летним стажем, который ездит на вызовы и спасает тех, кто получил минно-взрывные травмы. В его реанимобиле есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, чтобы запускать сердце, кислородный аппарат и реанимационное оборудование. Здесь есть все, чтобы спасти человеку жизнь. “Мы знаем, где, что лежит, чтобы вовремя взять и оказывать помощь, не терять время. Пришло горе, нужно оказывать помощь, нужно работать. Это наша робота”, — говорит Роман, который должен выезжать на вызовы в бронежилете и каске.

"Это призвание, когда ты садишься в авто, у тебя вырастают крылья, это невозможно передать эти чувства", — убеждает и.о. директора центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонщины Инесса Чамлай.

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