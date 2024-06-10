У учителя из Ровно "конфисковали авто на нужды ВСУ", но военные его так и не получили: подробности скандала

В Ровно у учителя конфисковали авто якобы "на нужды ВСУ". Случилось это потому, что мужчина якобы был нетрезв, однако впоследствии суд его оправдал. Автомобиль мужчине не вернули, а военные настаивают – ничего не получали.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

"Я услышал, как за мной едет полиция с включенными маячками меня остановили", - говорит Иван Шанюк.

Как все начиналось - ТСН получила видео, правда без звука. На кадрах видно, как копы следуют за машиной, и останавливается, патрульные идут к кроссоверу. На этом запись заканчивается. Иван утверждает, с ним вели себя вызывающе. После, говорит, завезли на освидетельствование.

"Драгер показал абсолютные нули. Они переглянулись друг с другом, вызвали другой экипаж, наконец уже включили боди-камеру и начали зачитывать мои права Протокол составили по статье 130", - говорит Иван Шанюк.

Иван Шанюк.

То есть, управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Хотя утверждает, что не употребляет вообще. Но тогда машину забрали на штрафплощадку. Через месяц, 20 мая 2022-го, состоялся суд, который признал мужчину невиновным.

Но когда господин Иван с решением на руках хотел забрать свою машину оказалось, что ее уже нет. Ему сообщили: передали на ВСУ. Но выяснилось, ни в одну из воинских частей она так и не попала. Зато мужчина начал получать штрафы, что на его авто нарушают правила то в Киевской, то в Одесской области. Письма, жалобы, заявления - ривненчанин с адвокатами куда, говорят, только не обращались. Но как машины, так и крайних в ее исчезновении до сих пор не нашли. В патрульной полиции ситуацию не комментируют, потому что, мол, идет следствие.

Ответ прокуратуры

В то же время в Ровенской военной администрации ТСН сообщили: Относительно изъятого транспортного средства, то Ровенской ОВА согласовывался приказ командира воинской части «О принудительном отчуждении транспортного средства».

Итак, согласно приказу от военной администрации, добавляет адвокат, машину забрали из полиции и передали на воинскую часть. Однако в Минобороны ему ответили: там ничего не получали. Сейчас дело расследует ГБР.

"Предварительная квалификация правонарушения - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения. Совершаются необходимые следственные действия, направленные как на установление причастных к исчезновению авто, так и его возвращение в пользу государства", - говорит пресс-секретарь Хмельницкого теруправления ГБР Екатерина Герасимчук.

Чтобы вернуть машину или у кого-то требовать за нее компенсацию, говорит адвокат Юрий Клекотка, надо подавать в суд в гражданском порядке. Но не к кому. Пан Иван же рассказывает, машина была мечтой семьи. Заказывали из-за границы, отремонтировали и успели поездить полгода. Чтобы, говорит, хоть действительно, была в ВСУ, а так просто кто-то себе нажился или обогатился. Надеется, что следователи таки установят истину и найдут виновного.

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