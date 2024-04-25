У украинцев будут забирать авто на нужды ВСУ: что известно о резонансных нормах в законе о мобилизации

Представители ТЦК и СП смогут мобилизовать не только военнообязанных, но и авто на нужды ВСУ. Более того, даже машины нардепов. Все в соответствии с нормами закона о мобилизации, который нардепы сами же и проголосовали.

К чему готовиться водителям и владельцам автомобилей и какие машины могут оказаться в военных из автопарка народных депутатов – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Депутаты "поделятся" своими авто

Есть два автомобиля: будь готов отдать один на ВСУ. Таковы правила нового закона о мобилизации, который недавно поддержали депутаты. Понятно, что не всем такая норма нравится. И, как оказалось, даже самим депутатам, принявшим этот закон. У них также могут конфисковать машину на нужды ВСУ.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает забирать авто у чиновников. Другие нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность народных депутатов, также не содержат норм, запрещающих мобилизацию их автомобилей. Такое мнение высказала "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.

"Норма о том, что депутаты не подсматривают мобилизации, не распространяется на другую статью по военно-транспортной обязанности (когда могут мобилизовать транспортное средство). И это касается в том числе народных депутатов, если у них есть на праве собственности транспортные средства количества больше одного. В законе четко определили: если у гражданина есть только одно транспортное средство, то если несколько — транспортное средство могут мобилизовать и нет прямой нормы, которая запрещала бы мобилизовать транспортное средство именно у народных депутатов. у них так же могут мобилизовать транспортные средства. Нет прямого запрета.

Адвокат объясняет, что в законе о мобилизации используется слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать автомобили. Поэтому народные избранники подпадают под действие этой нормы, несмотря на неприкосновенность.

У кого будут изымать авто на ВСУ

Однако, согласно закону, будут изымать не все машины и не у всех, то есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых может затронуть мобилизация авто. Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия, учреждения, в частности железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, обеспечивающие эксплуатацию транспорта, а также граждан. Однако в Раде заверили, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм. Забирать легковые авто у рядовых украинцев не будут, объяснял ранее и представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных сил», — объяснил он.

Схема мобилизации авто

Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. В то же время, окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений, какие именно. Список необходимых автомобилей формируют ВСУ, после этого в областях формируют мобилизационный заказ.

Также известно, что мобилизованные транспортные средства будут запрещены продавать, перерегистрировать, отправлять за пределы Украины или даже в другую область. В течение 30 дней после демобилизации их должны вернуть владельцам.

Автопарк нардепов

Автопарк народных депутатов достаточно велик и разнообразен. По документам народные избранники ездят на машинах жен, матерей, братьев или арендованных. Но все же есть и те, кто официально имеет несколько автомобилей, которые полностью подойдут украинской армии.

Журналисты издания "Телеграф" собрали несколько десятков фамилий таких автобаронов. Например, Геннадий Вацак, группа "Доверие", имеет 4 микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, оформленных на него лично. Алексей Кучеренко из фракции "Батькивщина" также имеет четыре машины, из которых две — внедорожники Toyota Land Cruiser 2013 года и Toyota Land Cruiser Prado 2007. Николаевский нардеп Артем Черноморов из "Слуги народа" имеет два автомобиля, среди которых — популярный внедорожник Lex0 2006 год. И этот перечень можно продолжать и продолжать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ АВТО: чей транспорт могут конфисковать в пользу ВСУ?

Примечательно, что, несмотря на слова властей, вероятность изъятия именно легковых авто достаточно низкая, среди уже рядовых украинцев значительно вырос запрос о "перерегистрации авто", в частности из-за "Действия". Граждане все больше начали переоформлять авто на других членов семьи или даже дарить свои машины.

За весь март перерегистрировали более 74 тысяч авто, а с начала апреля – почти 111 тысяч. В 5 раз увеличилось количество перерегистраций по договору дарения. Соответствующую статистику можно посмотреть на странице главного сервисного центра МВД.

В новом законе также прописаны ограничения в отношении уклоняющихся от мобилизации лиц. В частности, их будут лишать прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения. Ограничивать не будут в двух случаях:

если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника дохода (под эту категорию подпадают все водители, работающие на предприятия или организации, ФЛПы, таксисты)

если лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

Напомним, ТСН.ua публиковал материал об изъятии транспорта на нужды ВСУ. Все, что об этом известно – читайте ЗДЕСЬ.

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