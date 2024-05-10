У украинцев могут начать изымать авто для нужд ВСУ: как это будет происходить и будут ли компенсировать стоимость

Граждан, которые имеют в собственности более одного авто, могут заставить отдать транспорт в пользу ВСУ. Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступает в силу уже 18 мая. Ранее на нужды Вооруженных сил забирали транспорт только у юридических лиц. Теперь представители ТЦК смогут мобилизовать авто или водный транспорт и у граждан.

Как это будет на практике, и какую долю техники придется отдать предпринимателям, согласно новому закону - пыталась выяснить корреспондент ТСН Валентина Доброта.

Украинцы начали перерегистрировать свой транспорт

Николай Рудик - руководитель сервисного центра МВД говорит, что спрос на их услуги в последнее время по сравнению с мартом значительно вырос. Самая популярная теперь опция - перерегистрация транспортных средств по договору дарения родственникам.

"В марте количество таких операций было с полтысячи. А в апреле уже перешагнуло за пять тысяч", - говорит он.

Сервисный центр

Украинцы, на которых зарегистрировано два и более транспортных средств, два авто или скажем легковушку и мотоцикл или грузовик — спешат их переписать. Это люди перестраховываются, чтобы у них не отобрали транспорт на нужды армии. В ТЦК для перерегистрации им идти не нужно.

У кого могут изъять авто и как это будет происходить

У обычных украинцев будут забирать авто выборочно. То, что подходит для оборонных нужд. Но какие именно модели, - в законе не прописано.

"Это уже зависит от ТЦК, который определяет категории транспортных средств, которые они нужны", - говорит нардеп Юлия Клименко.

Она объясняет, что Министерство обороны должно определить категории автомобилей и водных средств, и занести в реестр. И мобилизационные заказы должны опираться именно на него.

"Могут не изъять, могут изъять с будущей компенсацией, могут вернуть после демобилизации, то есть это уже вопрос, который определит ТЦК и, безусловно, в момент изъятия, платного или бесплатного, должны быть составлены документы. Четкие акты, где четко написано, в каком состоянии машина, какого она года, кто владелец, номера и так далее, что когда вы будете разыскивать свою машину после окончания войны или, скажем так, получать компенсацию, у вас были какие-то бумаги об изъятии, поэтому отдавать транспортные средства без документов граждане не должны", - говорит нардеп.

Юлия Клименко

Фермер рассказал, сколько техники изъяли у него

Обычных людей мобилизация транспорта коснется впервые. А вот у юридических лиц технику в пользу армии изымают с 2014 года, как только начались военные действия на востоке страны.

У фермера Юрия Павлушко земля в двух областях - на Киевщине и Житомирщине. Два "Камаза" для обороны страны он отдал еще десять лет назад. С 22-го года, потребности армии, говорит, только выросли.

"Все на фронт надо, в основном "Камазы", которые могут таскать пушку, перевозит снаряды", - говорит Юрий Павлушко.

Его фермерское хозяйство для обороны страны в целом уже отдало 9 "КамАЗов", 3 "газоны", а еще купили 5 внедорожников. Но вся оставшаяся техника - под бдительным оком ТЦК.

Сколько всего изъято техники за 10 лет войны - такой статистики нет. Известно, разве что добровольно - с начала полномасштабного вторжения через сервисные центры МВД на фронт передано более трех тысяч авто.

Юрий Павлушко

Какие опасения у людей

Сколько техники каждая отрасль экономики должна отдать на нужды армии - эти нормы должно прописать правительство. Пока этих лимитов никто не видел - говорит нардеп Юлия Клименко. Предприниматели уже опасаются, если техники заберут много, - им придется уходить в тень или вообще закрыться. Правда, публично не хотят об этом говорить.

"Сейчас просто это все расползется по физическим лицам, перерегистрируется на физические лица и вместо того, чтобы государство видело предприятия логистическое, которое платит налоги, которое платит зарплату, которое платит НДФЛ в местные бюджеты, сейчас это все разойдется на физических лиц и это толкнет эти сектора де-факто в черный рынок", - говорит Юлия Клименко. .

Опасения бизнеса не на пустом месте. Как пример, - история из Запорожья. Там офицер военкомата, который отвечал за мобилизацию транспорта, изымал авто на свой вкус и при отсутствии лимитов. В марте 2022 года у одного предприятия он забрал техники всего на 11 миллионов гривен.

Предприятия переживают не только за лимиты того, что могут изъять. В теме мобилизации транспорта есть много других вопросов. Адвокат Юрий Бауман говорит, что негативный опыт уже был.

Мобилизованную технику у предприятий или обычных людей вернут только после объявления демобилизации. Если уцелела. За потерянные авто, - в течение месяца после демобилизации должны выплатить балансовую стоимость зафиксированную при его изъятии.

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