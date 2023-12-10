"У Украины — большие проблемы": Дикий рассказал, действительно ли в 2024 году РФ будет занимать сильнейшую позицию на фронте

У Украины большие проблемы: мы не достигли на фронте того, чего хотели. Более того, пока тяжелая ситуация даже там, где украинские военные были в обороне.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

"Например, Авдеевка, вполне может быть, что мы сдадим ее через некоторое время. И если мы ее сдадим, то исключительно по той причине, что у нас не хватило людей ее защищать. Да, у нас серьезные проблемы, но почему-то из этого делается вывод, что у наших врагов все идеально. А это мягко говоря не так”, — рассказал Евгений Дикий.

По его словам, у России действительно большие проблемы, чем в Украине, еще и умноженные на масштаб "российского бардака".

“У их армии хуже положение, чем у нашей. Но просто у нас задачи пока изменились. У нас стоит задача не просто удержать оборону, а выбросить их отсюда. И по возможности в таком состоянии, чтобы они хотя бы скоро не пришли. А у них пока стоит задача удержаться в обороне и между тем где-то там по России наскребать новых мобиков. Это разные задачи”, — говорит Евгений Дикий.

Военный аналитик считает, что у российской армии временно, пока она не соберет силы на новое наступление, задача попроще — удержать оборону.

“Но проблемы у них в целом больше, чем у нас. У них тоже есть дефицит людей, несмотря на большую мобилизацию", — рассказал Евгений Дикий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ: Путин может победить! Россия готовится к еще большей войне!

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