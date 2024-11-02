У Украины было два варианта избежать войны: Кучма сделал громкое заявление (видео)

Леонид Кучма назвал главное препятствие, отдаляющее победу Украины, более того, он заявил, что после войны Украина должна иметь экономические контакты с Россией.

У Украины было два варианта избежать полномасштабной войны! Второй президент Украины Леонид Кучма поразил громким заявлением. Также он назвал главное препятствие, отдаляющее победу Украины. Более того, он заявил, что после войны Украина должна иметь экономические контакты с Россией. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Два варианта избежания войны

Война не была единственным сценарием для Путина, но Украина показала, что ее не удастся взять мягкой силой. Об этом второй президент Украины Леонид Кучма сказал в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина". По его мнению, у Украины было два кардинально противоположных варианта, как избежать войны: либо укрепить обороноспособность до уровня, который сдержал бы Россию от нападения, либо сдаться без сопротивления.

"К сожалению, в течение долгих лет наши лидеры не делали первого. К счастью, в 2022 году они не сделали второго", – отметил он.

По мнению Леонида Кучмы, удар по структурам Медведчука в феврале 2021 стал ключевым шагом украинского руководства, после которого Путин осознал, что "взять" Украину мягкой силой не удастся.

"Конечно, война не была единственным сценарием для Путина. Понятно, что он предпочел бы более легкие способы поставить нас под свою власть. Наверное, первая ставка была на "пятую колонну", на провоцирование в Украине внутреннего раскола. Но не получилось ", – говорит второй президент.

Однако Леонид Кучма считает, что позволить гарантированно избежать войны могли бы более активные действия глав государств Запада.

"Если бы при первых очевидных признаках подготовки российской агрессии они не пытались умиротворить Кремль, а четко обозначили перспективы наказания (уже не говорю о введении превентивных санкций) — это могло бы остановить Путина", — говорит он.

Назревает ли конфликт?

Кроме того, Кучма считает, что противоречия между властью, армией и обществом мешают приблизить победу Украины в войне. По словам бывшего главы государства, в начале войны можно было наблюдать единство во внутренней политике, в которой армия, общество и власть были так называемым "монолитом". Однако сейчас ситуация изменилась.

"Сначала возобновила крысиную гонку своих мелких интересов наша элита. Затем начали проявляться противоречия власти, армии и общества. Не конфликты, Боже упаси, но реальные противоречия. С фронта мы слышим упреки в адрес военно-политического руководства по разным поводам – организационным, оперативно- тактических, информационных", – говорит он.

Как рассказал Леонид Кучма, в обществе усиливается недовольство требованиями армии активизировать мобилизацию, а власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства.

"Таких противоречий много. Да, не изменилось главное: по-прежнему мы объединены ненавистью к врагу. Но у нас стало меньше взаимопонимания между собой. В отличие от паникеров и провокаторов, я не говорю, что это приближает поражение. Но это точно удаляет победу", – добавляет он.

Зеленский имеет шанс

Говоря о внешней политике, Кучма призвал к "понятной последовательности". Что касается выборов в Украине, он отметил, что они "совершенно необходимы, если война закончится", и "совершенно невозможны", когда она продолжается. Кстати, Кучма убежден, что предсказать результат послевоенных выборов в Украине пока невозможно, однако шансы нынешнего президента Владимира Зеленского быть повторно переизбранным главой государства высоки.

"Послевоенные выборы обещают много неожиданностей. Если шансы Зеленского на переизбрание президентом можно оценить оптимистично, то вероятность сохранения кресел подавляющим большинством депутатов — пессимистично", — отметил Кучма.

Экономические контакты с РФ

Второй президент Украины Леонид Кучма убежден, что после войны экономические связи с РФ будут не только возможны, но и необходимы для того, чтобы получить репарации.

"Других связей, по крайней мере в первые послевоенные годы, я представить не могу. Как будет дальше? Я не знаю. В целом политические отношения в значительной степени определяются историей и идеологией. Экономические же – географией и геологией. При всех условиях Россия останется с нами рядом географически. И в недрах России останется, как я часто говорю, вся таблица Менделеева. Поэтому, казалось бы, география и геология призывают нас не зарекаться от перспектив экономического взаимодействия с Россией. Но мы никогда не забудем историю, особенно самую свежую. И я не верю, что поменяется идеология России, если в корне не изменится сама Россия", – говорит он.

Как рассказал Кучма, после Второй мировой войны немцы прошли через денацификации, и только после этого они осознали, какие преступления совершили. Поэтому сейчас Германия – снова большая европейская страна с высокой культурой и гуманистической моралью. Аналогично Россия должна пройти процесс деимпериализации. По словам второго президента, без агрессивной имперской психологии РФ будет являться огромной территорией с населением, которое легко одурманить наркотиком имперской агрессии.

"Мир еще может заставить ядерное государство отказаться от агрессии против соседей, но он не может заставить его поменять свою собственную агрессивную имперскую психологию, если она сама этого не захочет. А без этого Россия останется огромной территорией с населением, которое с готовностью дало одурманить себя наркотиком имперской агрессии, успело попробовать крови и, похоже, ее вкус ему понравился. Вы можете представить себе торговлю и экономическую кооперацию с агрессивной страной и народом, которые однажды уже попытались уничтожить вас и при случае "могут повторить"? Я – не могу", – сказал Кучма.

Условия завершения войны

Недавно Владимир Зеленский сообщил, что готов рассматривать варианты завершения войны. В Офисе президента назвали условия. Более того, Зеленский уточнил, какие действия России станут шагом к мирным переговорам. Он считает, что прекращение Россией ударов по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Об этом говорится на страницах Financial Times.

Зеленский добавил, что если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом в деэскалации конфликта.

Мирные рамки

Более того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина уже готова согласовать мирные рамки во время второго саммита мира. По его словам, руководство Украины хочет построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Поэтому Ермак также призвал союзников Украины не останавливаться на достигнутом.

План победы Зеленского

Напомним, что президент Украины представил новый план победы Украины. Первым пунктом этого плана остается приглашение страны в НАТО. Также следует развернуть в стране средства неядерного увольнения и перенести войну на территории России, чтобы ослабить ее режим. Этот подход был озвучен президентом Владимиром Зеленским на внеочередном заседании Верховной Рады Украины. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. По словам Зеленского, если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего – 2025 года.

По словам Зеленского, первые четыре пункта плана следует реализовать во время войны, а пятый – послевоенный.

Третий пункт предусматривает размещение на территории Украины комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России.

Также Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала. Этот пункт также содержит тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Пункт пятый рассчитан на послевоенное время. По словам президента, после этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны Североатлантического союза и обеспечения безопасности в Европе.

Украина решительно настроена на реализацию "Плана победы", который, как видим, включает не только меры безопасности, но и шаги по обеспечению мира в других странах и сохранению стабильности в международных отношениях.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Кучма заявил, что у Украины было ДВА ВАРИАНТА ИЗБЕЖАТЬ ВОЙНЫ!

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