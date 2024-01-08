"У врага такого и близко нет": в ВСУ рассказали об уникальной САУ, наличие которой было тайной

ТСН увидела, как работает западное оружие на фронте. Шведская пушка Archer, которая считается лучшей в мире, теперь усиливает наш фронт.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Что известно об Archer

Российскую тактику - воевать числом Украина не может себе позволить. Снайперская точность и скорость вместо количества - вот он, высокотехнологичный пример того, что нужно Украине. 30-тонная бронированная машина Archer демонстрирует чудеса маневренности.

"Быстро разворачивается, до 30 секунд. Так же сворачиваемся очень быстро и покидаем огневую позицию", - говорит военнослужащий 45-й ОМБР, оператор-наводчик установки Archer Евгений.

Все действительно происходит за считанные секунды. На прицепе за тягачом, якобы, ниоткуда появляется ствол пушки. Автоматический механизм загоняет в него снаряд. Раздаются выстрелы, один за другим.

"У врага такой и близко нет. Это один из самых революционных видов вооружения, который союзники предоставили Украине. Archer, установка, которая сразу может выпустить несколько снарядов по разным траекториям, но они все равно придут в одну точку и одновременно. Что там говорить? Неприятный сюрприз для противника. Но для того, чтобы потушить сотни пушек, нацеленных на украинцев, нам нужно значительно больше, чем восемь Archer, которые на сегодня имеет Украина", - говорит Андрей Цаплиенко.

Archer - это не массовое оружие. Шведский оборонпром выпустил лишь полсотни таких пушек, восемь из которых северное королевство предоставило украинским военным. Обе наши страны пытались держать в секрете, что в Швеции готовят артиллеристов для ВСУ. Поэтому журналистов так долго не подпускали к этим установкам.

Но сейчас уже можно сказать - ровно два месяца, как Archer охотятся за особо опасными целями оккупантов.

Archer

Что уже уничтожило САУ

Во время боевой работы экипаж вообще не выходит из бронированной кабины. Снаряды заранее снаряжены в магазин как патроны в карабине. И так же, как в карабине, в этой исполинской снайперской винтовке тоже есть предохранитель.

САУ уже уничтожило вражескую БМП, танк и минометный расчет.

Сражение за Украину стало первой настоящей войной для Archer. За пару месяцев боевых действий эта установка выпустила в несколько раз больше снарядов, чем через пару лет на полигоне в Скандинавии. Украинские военные хвалят это оружие.

Швеция, которая делает все возможное, чтобы как можно быстрее укрыться под зонтиком коллективной безопасности НАТО, хорошо осознала, что Россия является глобальной угрозой. Именно поэтому скандинавская страна отдала нам почти пятую часть своих новейших орудий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сверхсовременная шведская пушка "Archer" уже на передовой. Эксклюзив ТСН

Напомним, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко побывал на одной из позиций украинских пограничников у Бахмута. Здесь оккупанты сосредоточились на селе Богдановка, очень активно его уничтожают.

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