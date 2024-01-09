У ВСУ украли 10 миллиардов: новый скандал у Минобороны — Умеров сделал заявление

В Министерстве обороны Украины выявили нарушений более чем на 10 миллиардов гривен всего за 4 месяца. Предварительные результаты проверки обнародовал сам министр обороны Рустем Умеров.

Почему в последнее время так много коррупционных скандалов и почему это хорошая новость, читайте дальше эксклюзивы TSN.UA.

Последние несколько дней Украину потрясли сразу несколько громких коррупционных скандалов вокруг "оборонки" и закупок для ВСУ. Речь идет и о скандальном заместителе эксминистра обороны Шаповалова, который закупил на миллиарды гривен "бракованных" бронежилетов и зимних курток для, а также "заказывал" для войска яйца по 17 гривен за штуку, и о семье Гринкевичей, которые, похоже, обдирали ВСУ на подрядах. еще с середины 90-х.

Скандал на скандалы

"Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, — это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще. Один из приоритетов команды Министерства обороны — очистка системы от неблагополучных участников — внутри учреждения и извне. Активно работаем над этим — в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его преодолеем", — написал накануне министр обороны Рустем Умеров.

Что имел в виду Умеров?

Глава Минобороны ставит акцент на том, что вдруг всплывшие на поверхность те коррупционные схемы — не случайность, а результат проверки в министерстве обороны, которые он инициировал, когда заменил в должности Алексея Резникова. В качестве примера приводит один из последних скандалов.

Тогда СБУ по представлению Миноброны разоблачила руководителя одного из оборонных предприятий на попытке отмыть сотни миллионов бюджетных гривен на закупки артиллерийских боеприпасов по завышенным ценам.

"Сполна смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца на более 10 миллиардов нарушений, которые были совершены ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем с правоохранителями и специальными службами.

Передаем коллегам всю необходимую информацию. Например, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд гривен. Это то, о чем мы можем говорить публично. Впереди будут еще новости", — написал Умеров.

Борьба с коррупцией продолжается

"Пересказываю слова Умерова коротко: плохо, что воруют, но хорошо, что начали искать воров. Надеемся, это не станет временным пшиком, а коррупция у Минобороны уже скоро станет только отголоском сложного прошлого", — рассказывает журналист Артем Зябкин.

Наконец-то в Минобороны отреагировали

Минобороны расторгло контракт с недобросовестным поставщиком. Вина львовского бизнесмена Гринкевича пока не доказана, так что пока обвинять его никто не имеет права. Но его поведение говорит само за себя.

Сообщается, что Гринкевич уже не только предлагал взятки чиновникам, чтобы замять дело, а хотел заплатить нескольким СМИ, чтобы те пропустили мимо ушей новости о скандале. Информация же наоборот проникла в Сеть, поэтому теперь отбелить репутацию Гринкевича может только оправдательный приговор суда, но он вряд ли будет таким.

Напомним, что в конце декабря украинцев всколыхнула новость о том, что львовский предприниматель Игорь Гринкевич пытался "порешать" с руководителем ДБР за 500 тысяч долларов взятки, чтобы тот посодействовал в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему фирм в рамках уголовного производства".

Напомним также все подробности громкого расследования журналистов по обогащению поставщика из "белоцерковского клана".

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