У Залужного в кабинете нашли "жучок": кого подозревают и что хотели услышать – новые детали

Одна из версий, что хотели услышать шпионы – план о вероятном контрнаступлении 2024 года.

Вечером 17 декабря появилась информация, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли "прослушку". Сейчас проверяют всех из оцепления генерала.

Кого подозревают и что хотели услышать от генерала, – рассказала журналистка ТСН.ua Виктория Гнатюк.

Где нашли "прослушку"

Устройство установили в одном из кабинетов Залужного. По данным журналистов, в это помещение генерал должен был перебираться, а потому 17 декабря кабинет решили проверить — и не зря. За дело уже взялась служба безопасности Украины.

"Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы. По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Любых средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Почему не могут установить, кто это сделал

Как рассказала журналистка, обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неизвестного образца, поэтому это не позволяет идентифицировать того, кто их установил.

По словам журналиста Юрия Бутусова, из собственных источников ему стало известно, что обнаруженные микрофоны – самодельные, а канал связи до сих пор не обнаружен. Впрочем, вопрос в другом: в качестве устройств попали в будущий кабинет Залужного. Подозревают, похоже, кого-то из своих, ведь все сотрудники аппарата Главкома, по данным Бутусова, ссылающегося на источники в спецслужбе, сейчас проходят полиграф.

Кроме того, прослушивающие устройства нашли и у других сотрудников Залужного, в частности у Константина Бушуева.

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Прокомментировала ситуацию экс-заместитель министра обороны Анна Маляр. Она тоже подозревает в крысии кого-то из своих, ведь, как оказалось, истоки информации из штаба были и раньше. По словам Маляр, "военная тайна уже не раз становилась публичной".

"Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть ливни секретной информации, скажем, из штабов — да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", — написала она в соцсети.

Что говорят эксперты

Эксперты уже заявляют, что становление устройств, будь то самодельные или нет — дело рук спецслужб РФ. Они пытаются узнать, что планирует делать дальше украинская армия.

Залужный уже отреагировал на прослушку. В интервью РБК Украина главнокомандующий заверил, что в то, что крыса среди своих – не верит.

Почему именно сейчас Залужному подбросили "прослушку"

Связывают такую активизацию и с недавним заявлением о контрнаступлении. О том, что Украина взимает ресурсы для битв, написало немецкое издание Welt со ссылкой на слова старшего научного сотрудника мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что для будущего контрнаступления Украина будет иметь истребители, ударные вертолеты и беспилотники, поэтому сможет поддержать продвижение своих войск.

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Российские фейки о главнокомандующем ВСУ

Что планирует Украина – российские спецслужбы будут пытаться любыми способами. Ранее пропагандисты не раз пытались "похоронить" Залужного. Такая информационная кампания началась в мае, тогда в российских провоенных телеграмм-каналах и в СМИ начали появляться сообщения о том, что якобы генерал Залужный попал под ракетный обстрел на "командном пункте ВСУ" вблизи Херсона. Версии российской пропаганды отличались от тяжелого ранения командующего ВСУ до его гибели. Аргументировали россияне это продолжительным отсутствием генерала на публичных событиях и, в частности, отказом выступить на заседании военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции 10 мая.

Даже появление фотографий живого и здорового Залужного через несколько дней не остановило волну русских фейков. Апогея она достигла 24 мая, когда рупор Кремля "РИА Новости" написал со ссылкой на какой-то источник, что главком ВСУ "получил травму головы и обломочные ранения".

Когда это не сработало, Залужного в Сети пытались поссорить с Зеленским. Мол, то главнокомандующий идет против президента, то тайные "переговоры" о мире ведет с российскими генералами.

Запускали в сеть волну дипфейков и регулярные порции лжи.

Напомним, что ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что под угрозой прослушки все украинцы, ныне живущие на временно оккупированных территориях. Сотрудники российских спецслужб или российские военные могут контролировать связь, используя "параллельную" переадресацию, когда вызов одновременно поступает на два номера реального и постороннего абонента.

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Как проверить, не прослушивают ли вас

Универсальные коды для проверки любых телефонов:

*#21# — вызов: проверка информации о включенной переадресации.

*#43# — вызов: статус ожидания вызова.

*#62# — вызов: проверка переадресации на другой номер.

*#33# — вызов: статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# — вызов: удаление всех переадресаций вызова.

Напомним, в воскресенье вечером, 17 декабря, появилась информация, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство.

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