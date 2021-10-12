У запорожского водителя, который разбил 11 машин, содержание алкоголя в крови в десять раз превышало норму

У запорожского водителя, который разбил 11 машин, содержание алкоголя в крови в десять раз превышало норму

Кроме водителя в салоне «БМВ» находились еще три человека

В Запорожье пьяный водитель протаранил 11 машин и пытался скрыться. Новолуние остановился только после того, как в его легковушки отпало колесо. Виновника ДТП задержали. По предварительным выводам, мужчина был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

«БМВ», «Дачия», «Ланос», «Хюндай» и «Лексус» — на асфальте до сих пор пометки после масштабной аварии в самом центре Запорожья.

Свой экстремальный маршрут сумеречный гонщик начал с перекрестка. Неадекватный руководитель просто протаранил машины, ожидавших зеленого сигнала светофора, говорят правоохранители. Сразу после этого молодой человек нажал на газ.

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Несмотря на затор, который мгновенно возник на вечернем перекрестке, водителю удалось убежать. Но проехать водитель «БМВ» смог лишь несколько кварталов, у него уже были пробиты колеса.

Водитель летел по узкой дороге между стройплощадкой и торговым центром. Там он повредил еще 5 автомобилей, припаркованных у забора. К тому едва не сбил девушек, переходивших дорогу. «Если бы мы не отошли, эта машина бы нас просто передавила», — заявили девушки.

«У автомобиля оторвало колесо и просто движение невозможным. Поэтому транспортное средство и остановился», — рассказывают в полиции.

Разбитые бамперы, кузова и двери, спущены колеса — большинство авто с места ДТП уже эвакуировали. На месте остался только «Фольксваген» с донецкими номерами регистрации. Скорее всего, владелец о ночном происшествии еще не знает.

Кроме водителя в салоне «БМВ» находились еще три человека — два парня и девушка, говорят очевидцы. И пассажиры, и водитель вели себя неадекватно. «Девочка, которая наверняка находилась с ним рядом, говорила, что лучше бы я села за руль и этого не было», — говорит свидетель Егор.

Содержание алкоголя в крови водителя превышал норму почти в десять раз, говорят в полиции. Сейчас на него составлен сразу несколько протоколов. Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав. А еще — денежная компенсация владельцам десятка недешевых авто.

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