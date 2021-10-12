У запорожского водителя, который разбил 11 машин, содержание алкоголя в крови в десять раз превышало норму

Кроме водителя в салоне «БМВ» находились еще три человека
В Запорожье пьяный водитель протаранил 11 машин и пытался скрыться. Новолуние остановился только после того, как в его легковушки отпало колесо. Виновника ДТП задержали. По предварительным выводам, мужчина был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
«БМВ», «Дачия», «Ланос», «Хюндай» и «Лексус» — на асфальте до сих пор пометки после масштабной аварии в самом центре Запорожья.
Свой экстремальный маршрут сумеречный гонщик начал с перекрестка. Неадекватный руководитель просто протаранил машины, ожидавших зеленого сигнала светофора, говорят правоохранители. Сразу после этого молодой человек нажал на газ.
Несмотря на затор, который мгновенно возник на вечернем перекрестке, водителю удалось убежать. Но проехать водитель «БМВ» смог лишь несколько кварталов, у него уже были пробиты колеса.
Водитель летел по узкой дороге между стройплощадкой и торговым центром. Там он повредил еще 5 автомобилей, припаркованных у забора. К тому едва не сбил девушек, переходивших дорогу. «Если бы мы не отошли, эта машина бы нас просто передавила», — заявили девушки.
«У автомобиля оторвало колесо и просто движение невозможным. Поэтому транспортное средство и остановился», — рассказывают в полиции.
Разбитые бамперы, кузова и двери, спущены колеса — большинство авто с места ДТП уже эвакуировали. На месте остался только «Фольксваген» с донецкими номерами регистрации. Скорее всего, владелец о ночном происшествии еще не знает.
Кроме водителя в салоне «БМВ» находились еще три человека — два парня и девушка, говорят очевидцы. И пассажиры, и водитель вели себя неадекватно. «Девочка, которая наверняка находилась с ним рядом, говорила, что лучше бы я села за руль и этого не было», — говорит свидетель Егор.
Содержание алкоголя в крови водителя превышал норму почти в десять раз, говорят в полиции. Сейчас на него составлен сразу несколько протоколов. Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав. А еще — денежная компенсация владельцам десятка недешевых авто.