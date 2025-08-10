У Зеленского назвали, что хорошего сделал Янукович для Украины

Виктор Янукович / © УНИАН

Бывший президент-беглец Виктор Янукович был бы ликвидирован, если бы не сбежал из Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что для Кремля он не представлял никакой ценности и мог быть использован в качестве инструмента для начала войны.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Натальи Мосейчук на YouTube канале.

«Судьба Януковича была решена. Москва бы его убрала. Она могла просто его убрать. Так он еще где-то в Ростов успел уехать, а могли его убрать. Он никому не был интересен — это человек, не имеющий прибавочной ценности, добавленной стоимости», — сказал советник руководителя ОП.

На вопрос Мосейчук, есть ли что-нибудь хорошее, что можно сказать о Януковиче, Подоляк ответил: «Есть хорошее. Он своевременно скрылся. Это хорошо. Потому что россияне могли использовать его иначе. То есть интуитивно он правильно понял, что лучше бежать сегодня, чтобы не быть ликвидированным завтра, чтобы начать войну послезавтра».

Подоляк подчеркнул, что Янукович был несопоставим тому уровню, на котором он случайно оказался.

Напомним, в апреле 2025 года Янукович получил второй приговор. Суд подтвердил факты сговора, дезертирства и незаконного пересечения границы.

