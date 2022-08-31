У Зеленского объяснили, почему миру нужно еще больше опускать "железный занавес" для россиян

Подоляк отметил, что это абсурдная ситуация, когда россияне проживают в чужой стране и в то же время угрожают напасть на нее.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал для проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

"Во-первых, пересечение границы с Украиной почти отсутствует, потому что нужно удержать визы. Что касается визового режима. Они (россияне — ред.) поддерживают войну в полном объеме. 70-80% говорят:"Давайте убивать украинцев". Дело, прежде всего, в туристических визах — потому что это очень большой поток людей из РФ. В то же время те люди, которые призывают убивать людей, хотят приехать за границу на шопинг или так далее. Россияне долгое время не платили за эту войну любой ценой. Хотите поддерживать войну, своих лидеров, которые хотят захватить полмира, пожалуйста, поддерживайте и сидите в своем лагерях, городах. Во-вторых, россияне получают временное право на проживание в том или ином европейском городе, и как они себя ведут. оскорбляют место, где они проживают, оскорбляют страну, говорят о физическом уничтожении", — сказал Подоляк.

Напомним, ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз.

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