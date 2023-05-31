У Зеленского отреагировали на угрозы Путина: "Все использовали, кроме своих понтов"

Угрозы президента России Владимира Путина об "зеркальном ответе" на атаку дронами по Москве прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом он рассказал в прямом эфире программы "Сниданок с 1+1" 31 мая.

Комментируя угрозы Путина, Подоляк отметил, что тот "находится в состоянии аффекта и потому логически мыслить не может". Чиновник добавил, что российский диктатор "в принципе недостаточно хорошо пользовался логикой".

"Вторая составляющая, очевидно, что политическая элита смотрит скептически на Путина и на его слова. Третье, очевидно, что информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось, и все, что Путин говорит – это такое, "одна бабка что-то сказала", – рассказал советник руководителя ОП.

Он отметил, что россияне за период полномасштабной войны использовали практически весь свой инструмент, чтобы угрожать "зеркальным ответом".

"А что такое "зеркальное"? Они ведь практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уж именно сейчас мы должны какие-то мощные действия сделать, мы еще не начинали". Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (не только погибшими) более 400 тысяч, — это говорит о нарастающей неадекватности России", — пояснил Подоляк.

Атака дронами и угрозы Путина

Москву и область 30 мая атаковали беспилотники. В России заявили о сбитии всех восьми БПЛА. Их обломки повредили жилые дома и ранили людей. В атаке беспилотниками на Москву РФ обвинила Украину. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал инцидент с дронами российскими внутренними проблемами.

После атаки беспилотниками Путин начал угрожать Украине, сказав, что "они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать"

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